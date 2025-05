Polacy w LEC - League of Legends

W poniższym artykule postaram się przedstawić Wam sylwetki polskich zawodników, którzy uczestniczą w wiosennej odsłonie League of Legends: European Championship 2020 (w skrócie, LEC). Zachęcam do zapoznania się z całością artykułu, gdyż każdy polski gracz LoL'a powinien znać tych zawodników!

Jankos

Nie bez powodu na czele tej listy pojawia się Marcin "Jankos" Jankowski. Na ten moment jest to najbardziej rozpoznawalny zawodnik League of Legends pochodzący z Polski. Znają go wszyscy nie tylko w Polsce, ale także na całym świecie. Jest on junglerem w drużynie G2 Esports, z którą to wielokrotnie sięgał już po mistrzostwo Europy. Największym osiągnięciem Marcina jest zdobycie głównej nagrody w turnieju Mid-Season Invitational, w którym bez żadnego potknięcia pokonali wszystkich przeciwników. Warto dodać, że Jankos dwukrotnie zdobył nagrodę MVP całego splitu. Miało to miejsce w edycji letniej 2019 roku oraz wiosennej roku 2020. Marcin w wielu wywiadach podkreślał, że nie zamierzy jeszcze się zatrzymywać. Jego celem jest zdobycie Mistrzostwa Świata i będzie robił wszystko co w jego mocy, aby spełnić to marzenie.

Selfmade

Oskar "Selfmade" Boderek jest graczem, którego kariera na scenie europejskiej rozpoczęła się stosunkowo niedawno, jednakże przybrała ona bardzo dynamiczny przebieg. Po zaledwie jednym sezonie spędzonym w przeciętnej drużynie w LEC, Selfmade został zauważony i doceniony przez tak wielką organizację, jaką jest Fnatic. W barwach tej drużyny Selfmade odnalazł się bardzo szybko, już w pierwszym spotkaniach pokazywał wysoki poziom i klasę, której pozazdrościć może mu wielu doświadczonych junglerów na europejskim podwórku.

Vander

Trzecim zawodnikiem, który gości w międzynarodowej formacji jest Oskar "Vander" Bogdan. Stażem w rozgrywkach europejskich, Oskar dorównuje Jankosowi. Podobnie jak Marcin, jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich zawodników poza granicami naszego kraju. Warto dodać, że to właśnie z Jankosem, Vander tworzył ikoniczny duet, który przez długi czas był nierozłączny. Razem spędzili bardzo dużo czasu w ROCCAT, a później w H2K Gaming, w którym to osiągnęli największe sukcesy. Jednym z nich było chociażby dostanie się do półfinałów Mistrzostw Świata, co dla europejskich drużyn w tamtym okresie było ogromnym osiągnięciem. Vander chwilowo zniknął z europejskiej sceny, jednak po krótkim czasie spędzonym w rodzimej Ultralidzę powrócił on do gry na najwyższym, kontynentalnym poziomie. Aktualnie jest on członkiem drużyny Rogue, która radzi sobie obiecująco.

Inspired

Kacper "Inspired" Słoma jest kolejnym junglerem pochodzącym z Polski. Podobnie jak Vander, aktualnie jest jednym z zawodników organizacji Rogue, której forma bez wątpienia zwyżkuje. Z pewnością wartym uwagi faktem o którym nie można zapominać, jest wiek tego gracza. Inspired ma dopiero 18 lat, a już wykazuje bardzo wysoką formę na europejskie standardy. Mówi się, że gdy nabierze doświadczenia może dorównać poziomem najlepszym junglerom w obrębie całego Świata. W wieku 15 lat, Kacper wspiął się na wyżyny drabinki League of Legends, osiągając rangę Challengera, a więc najwyższą możliwą do zdobycia.

Jactroll

Ostatnim już zawodnikiem, który znalazł się na naszej liście jest Jakub "Jactroll" Skurzyński. Jego przygoda w europejskich rozgrywkach rozpoczęła się w okresie wakacyjnym, w roku 2017. Dołączył on wtedy do organizacji Giants Gaming, w ramach której mógł on skosztować gry na najwyższym europejskim poziomie. Jactroll wykazywał solidny, stabilny i dobry poziom. Rzadko dochodziło do sytuacji, w których Jakub wyraźnie odstawał, po prostu zawsze radził sobie dobrze. Dzięki swojej stabilności zyskał on renomę, która pozwoliła mu na przejście do lepszej organizacji, jaką był Team Vitality. W szeregach Vitality Jactroll dostał się na pamiętne Mistrzostwa Świata. W owych mistrzostwach, drużyna Oskara wylosowała najtrudniejszą grupę, w której każdy skreślał ich na straty. Jak się ostatecznie okazało, drużynie Vitality udało się pokonać przeciwności losu i dzięki niekonwencjonalnym drafcie oraz stylu gry, zdołali oni osiągnąć końcowy triumf i opuścić grupę śmierci przechodząc tym samym do ćwierćfinałów. Aktualnie Vitality nie radzi sobie już tak dobrze jak kiedyś, jednak Jactroll nadal jest zawodnikiem tej właśnie organizacji.

W tym zestawieniu to już wszystko, wymienieni zostali wszyscy zawodnicy z Polski uczestniczący w rozgrywkach LEC. Miejmy nadzieję, że ta lista będzie stale się powiększać, oraz że pewnego dnia będziemy mogli trzymać kciuki za formację złożoną tylko z Polskich zawodników.