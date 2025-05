( 1 ratings)

Pokonajmy Bossa w Terraria #2 Eater of Worlds

Zapraszam na drugi już poradnik z serii Pokonajmy Bossa w Terraria. Dziś zajmiemy się Eater of Worlds, czyli wielkim, złym robalem. Na początku omówienie bossa.

Eater of Worlds to wielki bo aż 50 segmentowy robak.

Charakteryzuje go to że jako jedyny boss ma podzielone życie pomiędzy wszystkie swoje segmenty, każdy segment (oprócz głowy i ogona, te mają kolejno 65 i 220) ma 150 punktów życia, co daje aż 7485 punktów życia. Boss ten potrafi się także podzielić na więcej przeciwników, dzieje się tak kiedy segment nie będący ani głową ani ogonem zostanie zabity, wtedy segment będący poniżej zabitego staje się głową a ten przed zabitym zostaje ogonem. Z im mniejszej ilości segmentów składa się boss tym jest szybszy i trudniej go trafić.

Głowa bossa zadaje 22 punktów obrażeń oraz ma 2 punkty obrony, segmenty ciała zadają 13 punktów obrażeń oraz mają 4 punkty obrony, ogon zadaje 11 punktów obrażeń oraz posiada 8 punktów obrony.



A teraz to na co wszyscy czekali czyli walka z bossem

Walkę z bossem polecam rozpocząć od stworzenia sztucznego Corruption. Należy posadzić Corruption za pomocą Corrupt Seeds, które można zdobyć zabijając bossa Eye of Cthulhu, lub kupić u driady podczas Blood Moona. Z moich obserwacji wynika że żeby gra rozpoznała biom jako Corruption należy mieć około 50 skażonych bloków obok siebie. Kiedy mamy już Corruption należy zbudować przynajmniej cztero piętrową arenę z drewnianych platform o długości conajmniej 100 bloków każde piętro. Polecam także zbudować domek obok areny, w którym ustawiamy spawn. Moim zdaniem warto posiadać minimum 300 zdrowia. Co do broni polecam miecz

Zguba Światła lub Topór Wojenny Nocy. Jeżeli macie conajmniej 35 złotych monet możecie sobie sprawić najlepszą broń na tego bossa, czyli Minisharka. Jest to broń palna kupywana u Arms Dealera, posiadająca bardzo dużą szybkostrzelność oraz 33% na nie zużycie amunicji, do Minisharka polecam kupić około 1500 kul, które też kupujemy u Arms Dealera. Polecam wypić miksturę żelaznej skóry oraz regeneracji zdrowia, można także rozstawić ogniska na arenie. Co do zbroi wolframowa będzie idealna. Bossa można przywołać na dwa sposoby. Pierwszy wymaga zniszczenia trzech Shadow Orbów, które występują w podziemiach Corruption (pierwotnej Corruption) za pomocą dowolnego młota. Drugi sposób wymaga użycia przedmiotu o nazwie Worm Food na biomie Corruption, tworzymy go z 30 Vile Powder oraz 15 Rotten Chunk w Demon Altarze (można je znaleźć w podziemiac Corruption). Pierwszym sposobem można przyzwać bossa tyle razy ile jest trójek Shadow Orbów na świecie, a drugim sposobem można go przywołać nieskończoną ilość razy. Kiedy przywołujemy bossa pierwszą metodą polecam mieć Magic Mirror lub Ice Mirror do przeniesienia się na spawn na terenie Corruption w chwili pojawienia się bossa, ponieważ przemieści się za nami. Bossa można pokonać tylko na terenie Corruption. Jeśli uciekniemy boss zniknie, a my nie dostaniemy dropu. Podczas walki z bossem polecam strzelać w głowę lub ogon. Jeżeli boss podzieli się na wiele małych przeciwników będzie nam znacznie trudniej go unikać, polecam wtedy walczyć wręcz. Z bossa wypada : 50-100

(w ekspert 100-150) Shadow Scale, 100-250 Demonite Ore, 5 -15 Lesser Healing Potion, Eater of Worlds Mask (14,29% szansy),

Eater of Worlds Tromphy (10% szansy), Eater's Bone (5% szansy), Worm Scarf (100% szansy, tylko ekspert mode).

Moim zdaniem ten boss jest świetną farmą pieniędzy w późniejszej fazie gry, (należy sprzedawać surowe demonite ore).