Pare porad jak zwiększyć ilość klatek na sekunde w CS:GO

Jeśli macie/masz problem/problemy z ilościami FPSów w grze, to ten poradnik przedstawi Ci kilka prostych, przydatnych i skutecznych rad na zwiększenie ilości klatek na sekundę w Counter Strike'u , gdzie ważny jest płynny obraz i szybka reakcja. Jeśli macie jakieś świetne rady dotyczące zwiększenia ilości fpsów w grze, którymi chcielibyście się podzielić z innymi , zapraszam sekcji komentarzy!



Zacznijmy zatem od otworzenia konsoli. Najpierw otwórzcie klienta steam i kursorem myszy najedźcie na waszego kochanego cs'a, następnie wciśnijcie lewy przycisk myszy i kliknijcie "Właściwości" Będziecie mieli tam przycisk "OPCJE URUCHAMIANIA", kliknijcie go. Pojawi wam sie okienko w którym będziecie pisać komendy które poprawią waszą rozgrywke. Jakie? Zapoznajcie sie z moją krótką listą.



-freq X - dostosowanie częstotliwości częstotliwości gry do monitora, gdzie X to częstotliwość w Hz twojego monitora

-high - ustawienie maksymalnego priorytetu gry w procesach

-nojoy - wyłączenie wsparcia dla kontrolera

-novid - brak intro CS:GO przy odpalaniu gry

-threads X - ilość rdzeni twojego PC, które gra bedzie wykorzystywać (max 4)

-tickrate 128 - ustawia maksymalny tickrate na 128. Tickrate na serwerach oficjalnych jest niższy, jednak będzie się sprawdzać na gierkach solo, bądź serwerach o wyższym tickrate.

+mat_queue_mode 2 - włącza w grze tryb wielowątkowości dla procesora