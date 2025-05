Opis kart w Clash Royale - Legendy

Karta ta jest szybka i warta 3 jednostki eliksiru.Atakuje on tylko jednostki naziemne i budynki. Jego zdolność pozwala mu rozpocząć, w każdym miejscu na arenie. Można go otrzymać na arenie P.E.K.K.A' s Playhouse.Jest to droga karta warta 7 jednostek eliksiru atakująca tylko budynki. Jej moc pozwala po śmierci wypuścić z siebie ośmioro swojego potomstwa czyli Lava Pups. Znaleźć ją można na arenie z Minerem mowa tu o arenie P.E.K.K.A's Playhouse.Wartość tej karty wynosi 4 jednostki eliksiru. Może ona atakować tylko jednostki naziemne ale jej moc pozwala jej atakować także jednostki powietrzne dzięki nietoperzom które przywołuje. Zdobyć ją można dopiero na piątej arenie czyli w Spell Valley.To Spell wypuszczający szkielety w zakreślonym obszarze taki atak ceniony jest na 5 jednostek eliksiru. Tą moc można zdobyć na arenie Spell Valley.Ten atak należy do grupy spelli działa on tylko na jednostki na ziemne i kosztuje 2 jednostki eliksiru plusem tej karty jest to że jeśli nie zabije danej wrogiej jednostki odepchnie ją dalej. Spell ten można zdobyć na arenie Builder's Workshop.Karta ta kosztuje 4 jednostki eliksiru. Dzięki jej mocy im dłużej atakuje tym więcej obrażeń zadaje. Tego ulepszonego legendarnego smoka można zdobyć na arenie Builder's Workshop.Choć jest tanią jednostką bo kosztuje tylko 3 jednostki eliksiru jest silną kartą. Jej zdolność pozwala jej atakować jednostki bardzo daleko od nich. Zdobyć ją można na arenie Royal Arena.Ta karta kosztuje 3 jednostki eliksiru. Z powodu że ta karta jest duchem żadna wroga jednostka jej nie atakuje dopóki on tego nie zrobi pierwszy, niestety atakuję on wyłącznie jednostki na ziemne i budynki. Zdobyć go wolno dopiero na arenie Royal Arena.To tania karta ponieważ kosztuje 3 jednostki eliksiru. Jego moc pozwala mu na spowalnianie wszystkich innych jednostek niestety ma słaby atak. Można go zdobyć na arenie Frozen Peak.Jest to szybka jednostka kosztująca gracza 4 jednostki eliksiru. Postać ta ma ze sobą butelkę z Ragem dlatego jest taki szybki po śmierci tej jednostki butelka z miksturą zostaje rzucona i działa na inne przyjacielski jednostki. Tą kartę znaleźć można na arenie Frozen Peak.Bandytka to szybka karta kosztująca 3 jednostki eliksiru. Jej zdolność to błyskawiczny bieg by zaatakować budynek lub wroga jednostkę. Jak do tej pory jest jedyną legendą na Jungle Arena.Karta tego łucznika kosztuje 4 jednostki eliksiru. Dzięki jego magicznym strzałom może niszczyć kilka jednostek w jednej linii. Zdobyć go można na arenie Hog Mountain.To potężna i zarazem droga jednostka ponieważ kosztuje 7 jednostek eliksiru. Jego zdolność to skok zadający olbrzymie obrażenia niestety działa on tylko na jednostki naziemne i budynki. Możliwość zdobycia go istnieje dopiero na 10 arenie czyli na Hog Mountain.Ta karta ma piorunujące wejście i jest warta 4 jednostki eliksiru. Jego zdolność to porażenie przeciwnika przy ataku na niego ta moc obejmuje wszystkie jednostki i budynki. Można go zdobyć na arenie Electro Valley.To wolna lecz silna jednostka, która potrafi sama zniszczyć wieżę taka silna jednostka kosztuję 6 eliksiru. Minus tej maszyny bojowej to to że długo się ładuję strzał. Pojazd ten można zdobyć dopiero na arenie Electro Valley.To już koniec legendarnych kart z gry Clash Royal mam nadzieje że artykuł się podobał i że go zaakceptujecie a także mam nadzieję że te informację przydadzą się komuś do gry.