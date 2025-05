Opis czołgu T-26-4 - War Thunder

W tym artykule opiszę radziecki czołg T-26-4. Zapraszam do czytania.

Czołg T-26-4 to rozwinięta wersja radzieckiego czołgu lekkiego T-26. Główną różnicą między tymi modelami jest uzbrojenie.

Czołg T-26-4 został uzbrojony w działo kal. 76,2 mm, zainstalowane w nowej wieży. Wcześniejsze wersje T-26 były uzbrojone w działa o mniejszych kalibrach. Działo kal. 76,2 mm miało większą siłę penetracji i większy potencjał niszczycielski w porównaniu do wcześniejszych wersji.

Opancerzenie czołgu T-26-4 było podobne do wcześniejszych modeli T-26. Pancerz miał grubość od 6 do 15 mm, co zapewniało ograniczoną ochronę przed ostrzałem. Czołg ten mógł być podatny na penetrację w walce z bardziej zaawansowanymi czołgami wroga.

Czołg T-26-4 napędzany był silnikiem benzynowym o mocy około 90 KM, co pozwalało mu osiągnąć prędkość maksymalną do 30 km/h na drogach. Był wyposażony w napęd gąsienicowy, co umożliwiało mu poruszanie się w różnorodnym terenie.



Plusy czołgu:



Ulepszone uzbrojenie: Czołg T-26-4 był wyposażony w działo kal. 76,2 mm, które miało większą siłę penetracji i większy potencjał niszczycielski w porównaniu do wcześniejszych wersji T-26. To pozwalało mu efektywniej zwalczać cele pancernego i nieopancerzonego. Mobilność: Czołg T-26-4 zachował wysoką mobilność charakterystyczną dla wcześniejszych wersji T-26. Dzięki napędowi gąsienicowemu i lekkiej konstrukcji, był w stanie poruszać się z łatwością w różnych rodzajach terenu, co dawało mu taktyczną elastyczność na polu bitwy. Wszechstronność: Czołg T-26-4 może być użyty zarówno do efektywnego ataku jak i do obrony danego punktu.