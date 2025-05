( 18 ratings)

Nowe reguły w Valve w CS:GO - czy to może zniszczyć poszczególne zespoły profesjonalne?

Valve wczoraj (17.08.2016) około godziny 10:00 podało do informacji publicznej informację która w skrócie oznacza, że trenerzy zespołów CS:GO nie mogą komunikować sie z drużynami podczas rund. Co to oznacza? Od teraz trener nie może komunikować się bezpośrednio z zawodnikami podczas poszczególnej rundy. Tylko podczas czterech 30 sekundowych przerw, rozgrzewki i podczas zmiany połów. To wszystko.



Co zatem z drużynami które mają trenera który objął rolę IGL (osoba która wybiera taktykę na daną rundę). Najbardziej znanymi drużynami tego typu są: Kingiun Team oraz Na'Vi.

W Natus Vincere przypadek jest szczególnie tragiczny z powodu ostatnich zmian w zespole. W zamian za Zeusa który poprzednio prowadził drużynę, przyszedł S1mple, a jego pracę przejął starix - trener drużyny Na'Vi. Teraz nie może się oddzywać w trakcie rundy, a cztery time-outy nie wystarczą do prowadzenia drużyny w trakcie całego meczu, który może trwać aż 30 rund.



Wielu profesjonalnych graczy zapowiedziało, że zaprzestaną rozmawiać z Valve podczas majorów - ponieważ nie przynosi to żadnych skutków.



Czy Valve ustąpi? Czy to coś da? Dowiemy się niedlugo. Jeśli do najbliższego Majoru który odbędzie się w Nowym Yorku nic się nie zmieni - to może być jeden z najmniej profesjonalnych turnieji z powodu licznych błędów drużyn które mógł eliminować trener.



