Nowe dźwięki w CS:GO

W jednej z ostatnich akutalizacji wyszły nowe dźwięki do broni cs:go. Jak mocno się zmieniły?

Niedawno wyszła nowa aktualizacja w popularnej grze Counter Strike:Global Offensive. Wraz z nią doszło kilka nowych usprawnień, w tym nowe dźwięki do takich broni jak Famas, Galil, SG553, M4A4, M4A1-S czy AWP. Zdania są podzielone. Jedni twierdzą, że to poprawi grę, drudzy natomiast uważają, że stare dźwięki są lepsze oraz nie powinno się ich zmieniać. Ja osobiście przyzwyczaiłem się do tamtych dźwięków i niechętnie przechodzę na nowe.

Jest jednak sposób, aby powrócić do starych dźwięków. Wystarczy wejść w folder instalacji steam, a następnie przejść do ścieżki steamapps/common/Counter-Strike Global Offensive/csgo/scripts oraz otworzyć plik game_sounds_weapons.txt. Teraz wciskamy ctrl+f i wpisujemy przykładowo ak47. Poniżej znajduje się ścieżka weapons/ak47/ak47_01.wav. Wystarczy tylko zmienić końcówkę na ak47-1.wav. Ze wszystkimi innymi broniami postępujemy analogicznie.