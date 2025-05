Nowa mapa, nowa skrzynka w CS:GO!

Aktualizacja z 16 marca wprowadziła do gry mapę. Mapa Canals opiera się na tradycyjnym stylu rozgrywki z, czyli antyterroryści bronią bombsite'ów, a terroryści próbują zdobyć bombsite i zdetonować tam bombę. Mapa Canals jest wzorowana na włoskiej Wenecji.Oprócz nowej mapki, w aktualizacji z 16 marca, deweloperzypostanowili dodać także nową skrzynkę -. W nowej skrzyni znajdują się standardowo nowe skórki broni - niezwykle ładne - oraz skiny dla niektórych noży, do których do tej pory nie były dla nich dostępne. Na przykład, nóż Bowie dostał paterny ultrafioletu, stali damasceńskiej czy chociażby warstwę rdzy. Oprócz Bowie, nowe paterny dostały też m. in. Nóż Myśliwski, Nóż Składany, Nóż Motylkowy czy Nóż Falchion itd.Do tego, zostały naprawione niektóre usterki na mapie Nuke. Więcej szczegółów można znaleźć w szczegółach dotyczących aktualizacji.. Jest to naprawdę przykre.Z chęcią zobaczyłbym nową operację, jeśli Valve raczy już nas tego typu aktualizacjami. Mam nadzieję, że w końcu coś do nich trafi i zainwestują "trochę" pieniędzy, by uprzyjemnić graczom. Myślę tutaj głównie o zmodernizowaniu serwerów, które w stosunku do serwerów Battlefielda, wydają się po prostu przestarzałe. GabeN, cała nadzieja w tobie!