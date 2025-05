Najlepszy ekwipunek w CS:GO do 50 zł część 2 PM

Pokaże wam moją kompozycję skinów do PM, cena łączna wacha się w zależności z czego gracie i co wybierzecie od 5-5,5 zł

W następnym będą bronie ciężkie i/w następnym karabiny, agenci oraz jak starczy kasy to i music kit

Siema wszystkim. Na początku chciałbym wszystkim podziękować za naprawdę miłe komentarze, które zmotywowały mnie aby napisać ten artykuł dzisiaj bo miałem szczerze mówiąc zamiar napisać go we wtorek. (Pisze go w niedziele, informuje bo idk kiedy Gamehag go przyjmie i czy w ogóle go przyjmie bo z 5 odrzucili już moich :( ) W zeszłym artykule mieliśmy pistolety (bez 2 deagli bo zapomniałem) ich cena łączna to od 4 zł do maksymalnie 8.5 zł. Więc na resztę broni zostało nam od 46 do 41.5 zł. Jeszcze zanim zaczniemy chciałbym was wszystkich serdecznie zaprosić na mój kanał na YT, na którym niedługo zacznę robić poradniki do granatów, jak je rzucać, jak dbać o ekonomię czy chociażby jak nazywają się miejsca na mapie lub jak w niektóre miejsca wskoczyć czy innego rodzaju ciekawostki. Kanał nazywa się kub3Z a tutaj łapcie linka : https://www.youtube.com/channel/UCVWczczD0rNVzm3qC4_o97w

Już bez zbędnego przedłużania zaczynajmy dzisiejsze zestawienie.





1. Zaczynamy od Dual Berettas, o których zapomniałem w wcześniejszym artykule. Tutaj oczywiście po taniości, bo Szmaragd (prosto z fabryki) za 70 zł. Nie no tak na serio kto tą bronią gra tyle żeby za tyle skina kupić. Więc wybrałem albo Rozdarcie (po testach bojowych) 0.6 zł albo jak ktoś ma większy kapitał to Królewska Para (po testach bojowych) 1.4 zł

2. Przechodzimy do PM, tym razem postaram się niczego nie zapomnieć ;) A więc pierwszym będzie MAC 10 Ensnared (po testach bojowych) 1.17 zł Zauważyłem, że cena wzrosła bo jak ja kupowałem bodaj za 90 groszy, no cóż i tak to jest najbardziej ekonomiczny skin, który jednocześnie wygląda w porządku. Skin ten jest według mnie bardzo ładny jego ciemna część skina idealnie kontrastuje mgłę widoczną na głównej części skina, a oczy tych gnomów czy co to jest są po prostu prześwietne.

3. Było terro czas więc na ct. Bierzemy więc MP9. Szczerze powiem, że wybór nie był łatwy bo nie będę podawał kapilary bo każdy tego skina zna i widział go setki razy. Wybrałem więc 2 skiny, w zależności czy wolicie dużo nawalone koloru czy bardziej minimalistycznie. Pierwszą opcją jest więc Wyciek Biologiczny (lekkie zużycie) 0.7 zł, a drugi to Śmiertelna Trucizna (po testach bojowych) 1zł

4. Teraz na celownik bierzemy MP7/MP5 SD. Osobiście wolę gra z MP5 SD jednak nie mogę zapomnieć o osobach grających MP7.

MP7 Partyzantka StatTrack (po testach bojowych) 97 gr lub Cirrus (po testach bojowych) 0.6 zł, i MP5 SD Szczury Laboratoryjne Pamiątka (ptb) 72 grosze

5. Może zagadka na wstępie. Co to jest możesz tym grać stopami z wyłączonym monitorem i słuchawkami a i tak zabijesz nawet prosa czy cheatera? Ten kto odpowiedział negew dobra odpowiedz ale dzisiaj mówimy o PM więc oczywiście P90

P90 Grim szczerze mówiąc nie wiem jaka jest Polska nazwa, ale jak wpiszecie Grim to wam też wyskoczy na steam więc luz (po testach bojowych) 0.46 zł

6. Do umpa wybrałem skin, którym jest Wschód Księżyca (po testach bojowych) 1.27 zł, chciałbym tylko zwrócić uwagę żebyście nie kupowali losowego tylko zobaczyli pattern taki jaki wam najbardziej pasuje.

7. Został ostatni PM, czyli broń, z której jak celujesz to masz mniejszą szansę że trafisz przeciwnika, tutaj rada mojego kolegi:

"Żeby dobrze grać z bizona nie można celować ani chodzić a co gorsza kucać, trzeba biegać a najlepiej skakać wtedy strzelasz przez przypadek szybką banię przeciwnikowi"

Więc po szybkim poradniku do pp-bizona idziemy do skina a tutaj żeby przyoszczędzić wybrałem Runiczny/Nocne zamieszki obydwa w StatTracku i za cenę 53 groszy.

Znowu robimy podsumowanie, więc za skiny do PM wydamy od i tu zaskoczenie bo właśnie podliczyłem 4.73 zł (najtańsza wersja) do 5.4 zł (wersja najdroższa) więc po dodaniu tej ceny do pistoli z zeszłego artykułu + dwa deagle wychodzi nam od 8.81 zł (najtańsza wersja zarówno u pistoli jak i PM) do 15.2 zł.

Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnych artykułach tudzież na moich filmach na YT, miłego dnia :D