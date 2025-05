Najlepszy ekwipunek w CS:GO do 50 zł

Pokaże wam moją kompozycję skinów do pistoletów cena łączna wacha się w zależności z czego gracie i co wybierzecie od 4 zł do 8 zł.

W następnym będą PM a w ostatnim bronie ciężkie, karabiny, agenci oraz jak starczy kasy to i music kit

Siema wszystkim, dzisiaj pokarze wam jaki można skomponować sobie ekwipunek do 50 zł w CS:GO.

Artykuł byłby bardzo długi gdybym chciał wszystkie bronie dać na raz więc stwierdziłem, że go podzielę. Tutaj macie pistolety, w 2 będą PM w 3 bronie ciężkie i w 4 karabiny + agenci + ewentualny music kit

Stwierdziłem, że zrobię taki artykuł, ponieważ jak niedawno patrzyłem filmy i artykuły na ten temat to się załamałem, ludzie dawali tam takie brzydkie skiny, że to szok. W CS:GO kiedyś były ładne skiny ale drogie, a gracze z mniejszym budżetem musieli się pogodzić z myślą, że będą grali Siatką Safarii lub innym Miejskim DDPATEM. Jednak dzisiaj jest wiele ładnych i stosunkowo tanich skinów lecz mało osób o nim wie. Jeszcze zanim zaczniemy chciałbym was wszystkich serdecznie zaprosić na mój kanał na YT, na którym niedługo zacznę robić poradniki do granatów, jak je rzucać, jak dbać o ekonomię czy chociażby jak nazywają się miejsca na mapie lub jak w niektóre miejsca wskoczyć czy innego rodzaju ciekawostki. Kanał nazywa się kub3Z a tutaj łapcie linka : https://www.youtube.com/channel/UCVWczczD0rNVzm3qC4_o97w

Dobrze więc tyle w ramach wstępu zacznijmy to zestawienie od pistoletów.

1. Na pierwszy ogień idzie USP-s po stronie anyterrotystów. Jest to jeden z najcięższych dla mnie do wybrania pistoli, ponieważ jest to jeden z tych skinów, który ma słaby stosunek ceny do jakości.

USP-s Wspomnienie (po testach bojowych - polecam, ewentualnie lekkie zużycie) 2.31 zł/ 3.06 zł

Jest to naprawde ciekawa opcja, ponieważ jest tania a ma fajne wstawki takie jak shhh! na tłumiku czy Born To Clutch.

Jednak według mnie na większą uwagę zasługuje ten o to skin.

USP-s Czarny Lotos (po testach bojowych) 1.95 zł

2. Drugim skinem będzie p2000 jeśli ktoś nie gra USP spokojnie nie zapomniałem o tobie ;)

P2000 Powykręcany w StatTrack (po testach bojowych) 0.5 zł

Jest to chyba najlepszy stosunek ceny do jakości skina 50 groszy a skin jest naprawdę fajny i ma sporo szczegółów.

3. Teraz przechodzimy do terro, a tutaj chyba klasycznie

Glock 18 Wschód Księżyca (po testach bojowych) 1.26 zł

I tutaj w zależności jaki sobie weźmiecie pattern, ja wziąłem taki że księżyc jest delikatnie na prawdo od środka, dzięki czemu fajnie wszystko widać nie tak jak na ekspektowaniu broni na tym ss.

4. Następnym pistoletem będzie p250, tutaj przyznam bez bicia, miałem problem z wyborem skina bo mało mi się z tych dostępnych podoba

P250 Kaseta a drugi to P250 Walencja (lekkie zużycie obydwa) 0.4 zł/0.7 zł

!!!Tutaj od razu mówię, że jest opcja kupienia Kasety za 70 groszy w StatTracku po testach bojowych!!!

5. Tutaj daje Deagle/Rewolwer, szczerze mówiąc bardzo łatwy wybór jakbym miał być szczery

Deagle Koryncki (po testach bojowych) 1.18 zł i Rewolwer Szkarłatna sieć (po testach bojowych/ lekkie zużycie, zależy od budżetu) 0.4 / 1.06zł

6. 57, Tec9 i cz-75 auto

57 Protokół wzmocnienia (po testach bojowych), Tec 9 Wody gruntowe nie no żartuje XD tak na serio to Fubar (po testach bojowych, CZ-75 auto Polimer (po testach bojowych) 1.4 zł /0.28 zł/ 0.58 zł

Cena wszystkich pistoletów w zależności jaki wzięliśmy (przy wzięciu cz-75 zamiast tec9 i 57 zaoszczędzasz 1.1 zł) wacha się u nas od

3.48 zł przy wybraniu cs-75 u ct i tt, przy wybraniu tańszego USP imo lepszego, tańszego rewolwera i tańszego p250, do 8.42 zł przy wybraniu najdrzoższych opcji czyli głównie wybranie drogiego USP to jest prawie 2 zł różnicy.