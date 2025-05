Najlepsze Decki - Clash Royale.

Jest to stosunkowo stary deck albowiem powstał zaraz po wyjściu graveyarda. Mamy w nim dwa spele: fireball i zap. Ten pierwszy przydaje się do niszczenia budynków przeciwników oraz dobijania wieży na końcu meczu. Zap zabija jednostki przeciwnika z małą ilością Hp jak na przykład skieleton army. Do obrony powietrznej mamy mega miniona i muszkieterkę. Są to jedne z najlepszych kart do defensywy, a jak po skutecznej obronie zostanie im chociaż trochę życia to możemy wyjść z mocnym kontraatakiem. W deku posiadamy też defensywny budynek - tombston. Gdy rywal zzapuje budynek my możemy wystawić wtedy armię szkieletów. Do ataku służy nam combo Giant - Graveyard. Na chwilę obecną jest to jedno z najtrudniejszych do obronienia comb.Deck stosowany jest przez większość profesjonalnych graczy z całego świata. Jest to deck typu cycle, czyli polega na szybkim przetasowaniu kart. Posiada dwa spele: zap i freez. O pierwszym już wspominałem, a drugi jest bardzo ciekawy. Nie zadaje on może dużo damega ale na 5 sekund całkowicie zatrzymuje jednostki przeciwnika. Jest to strasznie przydatna karta, ponieważ hog może wtedy dojść do wieży i ją zdobyć. Do przetasowania kart stosujemy ice spiryta oraz goblinów. Minionki i Princess służą do obrony górnej. Mini pekka ma mało Hp ale zadaje za to sporo obrażeń. Jedynym minusem decku jest brak ciężkiego spela.Na ostatnim miejscu podium znajduje się jeden z najpopularniejszych tali kart w grze. Tak samo jak deck z miejsca piątego jest on bardzo stary. Zaletą decku jest defensywa albowiem do obrony mamy aż 4 jednostki oraz strzałki. Smok służy do obrony przed tankami, które mają dużą ilość Hp, a horda minionów, grób oraz szkielety do obrony przed np. Hogiem. Atakując najskuteczniejszym combem jest lava i balon. Najsilniejszą odpowiedzią na ten deck jest inferno tower.Na drugim miejscu znajduje się deck, który został rok temu wybrany ,,najlepszym deckiem roku''. Jest bardzo często używany w chellengach ale również na arenie. Polega on na zbejtowaniu loga przeciwnika, ponieważ mamy tutaj dużo kart, które można zlogować. Do dobijania wieży w doliczonym czasie służy rakieta. Inferno tower skutecznie kontruje tanki rywala. Do obrony mniejszych ataków służy rycerz i gang goblinów. Beczka służy do powolnego zadawania dmg.Jest to na chwile obecną najtańsza talia kart w całej grze, ponieważ kosztuje tylko 2.6 eliksiru. Mamy tutaj dużo kart do szybkiego przetasowania co sprawia, że używają go najlepsi gracze. Do obrony używamy głównie muszkieterki jak i armaty. W kryzysowych sytuacjach możemy użyć również ice golema oraz szkieletkow. Jedyną jednostką do ataku jest tu hogrider zatem trzeba używać go bardzo często. Gdy na wieży przeciwnika jest już mało życia należy zacząć dobijać ją fireball-em.