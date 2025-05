( 1 ratings)

Modyfikacje do cs:go 1# - PropHunt

Wpadłem na dosyć ciekawy pomysł przedstawiania modów do Counter Strike'a. Jeden mod - jeden artykuł. Mam nadzieję, że jest to dość fajne urozmaicenie wśród wszystkich recenzji, newsów itd.PropHunt jest jedną z niewielu modyfikacji w CS:Global Offensive, których nie było w wersji 1.6. Tryb ten polega na tym, że gracze po stronie terrorystów wybierają jeden element z mapy i zmieniają swój model na ową część, a gracze po stronie antyterrorystów muszą odnaleźć niezgodności, którymi jest przeciwna drużyna i je wyeliminować.



Gracze w CT mają na start gry po 100hp. Gdy dany gracz uderzy 10 razy nożem (lub wystrzeli 10 pocisków z czegokolwiek) w element mapy, który jest w niej domyślnie i nie trafi na żadnego gracza z TT, umrze. Natomiast, jeśli kogoś trafi, dostaje 10hp. Może również rzucić granat zapalający w miejsce, gdzie domyśla się, że schowany jest terrorysta, by go wykurzyc, jednak jeśli wspomniany wcześniej oponent postawi tam wcześniej kilka wabików, antyterrorysta ginie natychmiastowo. Terrorysta ma też możliwość odpalenia granatu dymnego, w którym antyterrorysta zacznie tracić hp, co znacznie ułatwi ucieczke w gorącej sytuacji. Po 5 minutach terroryści dostają możliwość zamiany w demona i wtedy mogą zabić gracza w CT, jednak mają tylko nóż.



Co daje wabik?

Jest to podobizna modelu, w który zmienił się terrorysta, znika po uderzeniu przez antyterrorystę, jednakże ten traci 20hp (w zależności od serwera).



Co daje granat dymny?

Terrorysta ma możliwość jego użycia po 2 minutach, jedną minutę po wabiku (również w zależności od serwera). Zajmuje taki sam obszar, jak zwykły granat dymny w CS:GO, jednak prześwituje, dzięki czemu widzimy, gdzie udał się nasz przeciwnik.



Czym jest demon i jak się w niego zamienić?

Daje on wielką przewagę nad antyterrorystami, by uzyskać możliwość zamiany w niego, wystarczy być niezauważonym przez 5 minut nie zmieniając swojej pozycji.