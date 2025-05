League of Legends - Najgorsze splasharty #2

Pierwsza część mojej serii została przyjęta bardzo entuzjastycznie, z tego też powodu zadecydowałem o napisaniu kolejnej. Dziękuję za wszystkie pozytywne opinie i komentarze, a osobom oceniającym moje teksty za poświęcony czas. Jeśli pojawią się tutaj grafiki słabej jakości, z góry za nie przepraszam. Kiedy to piszę, wyglądają one w porządku, ale i tak się pewnie przekonwertują.Zapraszam do czytania.. Zestawienie zaczynamy od klasycznego portretuz roku. Przypomina on bardziej żołnierzyka-zabawkę aniżeli zwykłego mężczyznę. Połyskujące czerwienią tęczówki wyglądają jak lasery w oczach Supermana. Jak w większości ocenianych przeze mnie przypadków, bohater ma nienaturalnie wielkie dłonie. Najgorsze są jednak te okropne, czarne kłaki na jego torsie. Nie wiem, co miał w głowie ktoś, kto je zaprojektował i narysował.od lat znajduje się w puli najbardziej znienawidzonych bohaterów, pomimo tego, że wygląda jak niewinny, puchaty chomiczek. Znacznie gorzej został przedstawiony w roku- jako lewitujące, pozbawione sierści monstrum z kijem baseballowym w dłoni. Na szczęście nie musimy patrzeć już na takie paskudztwo co mecz.Przy okazji, ciekawostka: wiedzieliście, że Teemo ma niebieskie oczy? Największa zagadka ludzkości rozwiązana!. Otwieramy podium. Piłkarska, rok. Zacznijmy od ud, które w porównaniu z jej wąską talią wydają się bardzo masywne. Skarpetki mają różne wzory. Spójrzcie również na jej twarz. Jest przerażająca i bardziej pasowałaby do jakiejś starszej kobiety, a nie młodej dziewczyny.. Driada, rok. Znowu zajmuję się ta bohaterką i znowu nie ma na jej portrecie czegokolwiek, co mógłbym pochwalić. Kompletny brak proporcji - mocno umięśnione dłonie i ręce przy zupełnie wychudzonej sylwetce. Wystające żebra i kości biodrowe nie są dobrymi objawami. Nogi przypominają małe choinki a twarz wygląda jakby należała do mężczyzny. Brawo, Riot.. Mamy zwyciężczynię. Jest niąz Sherwood z roku. Pierwszą rzeczą, która rzuciła mi się w oczy, była zbyt szeroka twarz z dziwnie rozmieszczonymi oczami. Potem było już tylko gorzej. Potężnie umięśnione ręce i gigantyczne dłonie a przy tym cienkie jak patyki nogi i wąska talia. Oprócz tego lodowa łucznika źle trzyma swoją broń - gdyby chciała zaatakować, tylko poraniłaby sobie palce.Autor: Wezuwiusz