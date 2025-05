Krótkie informacje o Mining Simulator w Roblox

W tym artykule przedstawię Wam w paru punktach główne informacje o Mining Simulator w Roblox.

Światy:

Mamy ich kilka do wyboru. Różnią się one w zasadzie rudami ich wyglądem i ceną. Każdy świat ma swoje charakterystyczne rudy. Przykładowo w cukierkowym świecie mamy rudy związane z słodyczami.

Grafika:

No jak pewnie większość wie Roblox to taki trochę Minecraft z Lego ( przynajmniej ja tak uważam ). Grafika może nie jest powalająca, ale coś w sobie ma, że chce się grać.

Bugi:

Pierwszym bugiem jest to, że gdy nie mamy odpowiedniego narzędzia do wykopania danej rudy to nie możemy potem już nic wykopać i niestety musimy wyjść z gry i wejść do nie jeszcze raz.

Drugim bugiem jest oddawanie questów. Czasami nie da się nic kliknąć i niestety trzeba trochę pokombinować z myszką.

Questy:

Jest to dla mnie jedna z najlepszych opcji w tej mini grze. Idziemy do NPC na takim naszym małym spawnie. Zaczynamy z nim rozmawiać. Wyskakuje nam okno z naszymi quest’ami. Mami ich tylko trzy. Głównie są to zadania z zbieraniem rud. Jak je zbierzemy to dostajemy nagrodę. Mamy ich kilka rodzajów: zwierzęta, skórki i czapki.

Narzędzia:

Jeżeli chodzi o narzędzia to mamy ich trochę do wyboru. Niestety istnieje też waluta, którą trzeba kupić. Za nią możemy sobie u sprzedawcy zdobyć najlepsze narzędzie do kopania. Choć jak dla mnie najlepszym narzędziem jest dynamit, ponieważ wydobywa on kilka rud na raz.

Kopalnia:

To jest chyba najbardziej interesujące ze wszystkiego. Ma ona wymiary no około 20x20. Nie mam zielonego pojęcia ile klocków można się skopać w dół. (Ja na chwilę obecną odpadam na 200 głębokości). Można by było podzielić ją jeszcze na poziomy według kolorów. Kolory zmieniają się co około 30 klocków w dół. Wraz ze zmianą koloru zmieniają się też rudy i ich wartość.

Przedmioty w ekwipunku:

To po prostu jest jeszcze lepsze niż questy, ponieważ możemy założyć maks trzy czapki na głowę. Mają one czasem naprawdę bardzo fajne statystyki. I jak dla mnie to jest plus, że nie musimy ograniczać się do jednej czapki. Jeżeli chodzi o skórki to jest ich naprawdę dużo. Mają one oczywiści swoją szanse na drop. Możemy je zdobyć ze skrzynki z questa. Mamy możliwość zastosowania ich na naszych narzędziach oraz plecakach.

Zwierzaki:

Podobnie jak czapki dają nam one bonusy. Na początku mamy jajko ale po wykopaniu odpowiedniej ilości surowców wykluje nam się zwierzak.

To by było na tyle w tym artykule. Mam nadzieję, że Wam się spodobał oraz zapraszam do czytania innych moich artykułów.

Pisała: FolksyTulip04







