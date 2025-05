Kobiece spojrzenie na War Thunder

Artykuł dotyczy kobiecego spojrzenia na grę War Thunder. Można powiedzieć, że jest to też taka mała opinia na temat tej właśnie gry. Życzę miłego czytania:)

Cześć wszystkim witajcie w kolejnym artykule!

Chcę Wam teraz przedstawić kobiece spojrzenie ( czyli moje ) na grę War Thunder, a konkretnie na siły powietrzne w tej grze.

Ale najpierw mam takie pytanie do chłopaków. Czy spotkaliście się może z dziewczyną, która grała w tą grę? Ponieważ niestety ale chyba mało dziewczyn gra w gry takie jak ta ( chyba, że się mylę to mnie poprawcie ). Oczywiście pewnie jakieś Youtuberki, Streamerki pewnie tak. Ale takie zwykłe dziewczyny też? Napiszcie śmiało w komentarzu.





Ogólnie ja zaczęłam grać w War Thunder, ponieważ chciałam wykonać zadanie na Gamehag. I tak naprawdę to był powód dla, którego zainstalowałam tą grę. No i tak się to jakoś skończyło, że nadal miło przy niej spędzam wolny czas.

Moim pierwszym wrażeniem po wejściu do gry było: Jakieś to dziwne wszystko. Totalnie nie wiedziałam co zrobić i gdzie kliknąć. ( Oczywiście przycisk zacznij bitwę widziałam, ponieważ ciężko go nie zauważyć. To ten taki duży czerwony na środku ekranu jakby ktoś nie wiedział ). Ale mniejsza o czerwony guziczek. Po prostu nie wiedziałam jak to wszystko ogarnąć.





Ogólnie przed tym samym wejściem do bitwy, wyskoczył mi komunikat: Czy chcesz rozpocząć samouczek? No i tak sobie myślę : No jak go nie przejdę to chyba będzie lipa. I dobrze, że go zrobiłam, ponieważ w samouczku mamy możliwość latania wszystkimi samolotami. W dodatku pokazuje nam się klawiszologia, czyli to który klawisz za co odpowiada. Samouczków mamy kilka ponieważ, bombowce, myśliwce i samoloty atakujące mają swoje własne, a to dlatego, że nimi lata się troszkę inaczej ( ponieważ każdy ma jakby to powiedzieć inne zadanie ) oraz ich sterowanie jest troszkę inne. Bardzo fajne jest to, że do samouczków możemy wrócić w każdej chwili. Za to bardzo duży plus ode mnie.





Ja zaczynałam z tego co pamiętam grać w trybie realistycznym, który nie podoba mi się do dzisiaj, już mówię dlaczego. W tym trybie jak sama nazwa mówi wszystko jest realistyczne, czyli: do celów lecimy 10 minut, potem jakieś 10 sekund strzelamy ( chyba, że umiemy grać to może tak 20 sekund polatamy), następnie nas zestrzelą no i z powrotem leć człowieku 10 minut do celu i znowu lataj chwilkę do czasu aż cię zestrzelą. No po prostu nie mogłam. Jeszcze trzeba startować z bazy, a to już w ogóle masakra. Może to jest po prostu moja wina. Albo czegoś nie umiem, albo nie jestem na tyle cierpliwa. Po prostu nie jest to tryb dla mnie. Ale jak ktoś lubi to śmiało.

Za to w przeciwieństwie do tryby realistycznego uwielbiam tryb arcade. Do celów lecimy może 30 sekund. Nie musimy startować z bazy i lecieć nie wiadomo ile. Za tą rzecz kolejny bardzo duży plus ode mnie.





Ogólnie to większość map jest bardzo fajna. W sumie to chyba najbardziej lubię te, które rozgrywają się w górach, ponieważ fajnie lata się pomiędzy tymi górami i łatwo zestrzeliwuje się cele. Chociaż ostatnio trafiłam na taką mapę w górach, w których było normalnie mleko na niebie. Poważnie taka mgła była ,że nie było nic widać.





Jeżeli chodzi o taktykę w czasie rozgrywki to zauważyłam, że najlepiej zestrzelić samoloty na początku, ponieważ każdy gracz ma ileś tam samolotów dostępnych na całą rozgrywkę. No i jeżeli wykorzysta wszystkie ( czyli po prostu zostaną zniszczone/zestrzelone ) to odpada z rozgrywki. No i jeżeli będzie coraz mniej graczy to mamy większą szanse na wygraną, ponieważ szybciej będziemy niszczyć cele i mniejsza ilość osób będzie nam w tym przeszkadzała.

Będąc w naszym hangarze mamy możliwość modyfikowania i zmieniania wyglądu zewnętrznego naszej maszyny. Modyfikacji nie ogarniam do dzisiaj, w sensie tego całego odkrywania,, zmieniania itd.. Jeżeli chodzi o zmianę wyglądu zewnętrznego to nie za bardzo się tym interesuję, ponieważ, że tak powiem podstawowe barwy mi się podobają i nie mam potrzeby ich zmieniania. Ale jak ktoś ma taką potrzebę to proszę bardzo.











Mega rzeczą są ulepszenia załogi. To naprawdę pomaga w rozgrywce. Możemy zwiększać wytrzymałość na przeciążenia załogi samolotu, zwiększać celność strzelania, itp. Niestety minusem jest to, że zbiera się na nie bardzo długo.





Ogólnie jeżeli chodzi o mnie to ja bardzo polecam tą grę wszystkim, nawet dziewczynom. Na początku może wydawać się ciężka i nie do ogarnięcia. Ale wszystko wymaga czasu i ćwiczenia. Więc dziewczyny jak ja dałam rade to wy też ( a uwierzcie mi, że większej pierdoły na świecie niż ja nie ma ).

Grę oceniam gdzieś tak na 8/10.

Duże plusy za:

-grafikę

-muzykę

-ciekawe mapy

-bardzo fajny tryb arcade

-możliwość modyfikowania swojego samolotu

-samouczek do różnych typów samolotów

-szybkie znajdowanie rozgrywki w trybie arcade

Minusy ( niestety ) za:

-tryb realistyczny

-nie intuicyjny interfejs

To by było na tyle w tym artykule mam nadzieję, że się Wam spodobał. Zapraszam Was także do czytania innych moich artykułów. Życzę miłego dnia.

~FolksyTulip04