Jakim graczem cs:go powinieneś być?

1.Podejście do meczu:

a) rozgrzewka - to bardzo ważny aspekt gry. Tak jak piłkarze nie grają meczu bez rozgrzewki tak ty nie powinieneś go rozpoczynać bez niej. Deathmatch,areny 1vs1,warsztat. To kilka z wielu możliwości rozgrzewki. Dzięki niej przypomnisz sobie jak się strzela i o wiele lepiej wchodzisz do gry . NIE ZAPOMINAJ O NIEJ.

b) bądz pozytywnie nastawiony do gry - to bardzo ważne. Bądź przygotowany na zwycięstwo ale również na porażkę. Jeśli miałeś ciężki dzień i jesteś nabuzowany to gra z negatywnym nastawieniem tylko pogorszy twoje samopoczucie i kolegów z drużyny

c) upewnij się, że masz czas - zrób wszystkie prace do wykonania na dany dzień, zapytaj rodziców czy w najbliższym czasie nie będą potrzebowali twojej pomocy. Opuszczajac rozgrywke nie tylko otrzymujesz kare ale skazujesz swoją drużyne na porażkę.

2.Rozgrywka

a) przywitaj się ze swoją drużyną - ważne jest to aby od początku meczu wprowadzać dobrą atmosferę w drużynie. Mozesz opowiedzieć jakiś dowcip zeby rozluźnic atmosfere. To od razu sprawi ze gra stanie się przyjemniejsza.

b) mów info - informacja o tym gdzie znajduje się przeciwnik jest kluczowa, najwazniejsza. Jesli zostaniesz zabity powiedz swojej druzynie gdzie znajdowal sie przeciwnik , jaką bronią dysponował i co ma zamiar zrobić

c) kontroluj fundusze swoje i przeciwnika - nie kupuj w każdej rundzie broni aby tylko wydac całe zasoby. Czasem warto zagrać runde "eko" dzięki ktorej druzyna zdobedzie wiecej pieniędzy i pozwoli sobie na zakup lepszych broni. Tak samo wygląda sprawa z funduszami przeciwnika. Analizuj. Patrz z jakimi karabinami grali runde i czy maja pieniądze na nastepna rundę. Dzięki temu możemy przewidzieć ewentualny rush.

d) Nie mów innym jak mają grać -15:14, sam na sam, pełne skupienie, wiesz,że to twoja szansa na zostanie gwiazdą meczu, a kompan z druzyny cały czas mowi co masz zrobić, gdzie jest przeciwnik, jak masz strzelać. Jeśli Cię to denerwuje to nie rób tego samego innym. Powiedz krotkie info i obserwuj. Twoj kolega z druzyny na pewno da z siebie 100%

e) nie wyzywaj - to najgorsze co moze sie przytrafic, kłótnia , bezsensowna strata czasu i rund, jesli popelniles bład - przepros , jesli kolega jest w bledzie zamilknij i skup sie na grze. Tylko tak jestes w stanie wygrac

f) zachowaj spokój - kiedy jesteś w trudnej, ważnej sytuacji nie daj sie ponieść emocjom. Uspokój się. Dzieki temu lepiej sie zachowasz.

g) mądrze się pozycjonuj - ustawiaj się w miejscach gdzie masz łatwy dostęp do przeciwników a oni mają ciezki dostep do ciebie

h) uźywaj granatów - to one pozwalaja ci na ratowanie lub zdobywanie bombsite'a. Naucz się jak je rzucać na mapach treningowych.

3.Koniec meczu

Podziękuj swoim kompanom oraz przeciwnikom za dobra gre. Bądź kulturalny i darz przeciwników szacunkiem. Przegrywać też trzeba umieć.



Jeśli uda wam się opanować te cechy to jestem pewny, że będzie wam się grało o wiele przyjemniej.