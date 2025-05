Jak grać lepiej w Fortnite - poradnik

W tym artykule przedstawię kilka przydatnych informacji, które pomogą Wam grać lepiej w Fortnite. Zapraszam do czytania.

Najważniejszymi umiejętnościami, które są potrzebne do przetrwania, są celowanie w przeciwnika i budowanie. Na polu bitwy wrogowie się nieustannie ruszają, przez co trudno jest ich trafić. Budowanie jest także ważne, bo to właśnie dzięki niemu może w jakiś sposób osłonić się przed innymi graczami. Warto jest przed rozpoczęciem rozgrywki poćwiczyć na mapkach te dwie umiejętności. Codzienne ćwiczenie da w przyszłości efekty.9497-6385-6344 - mapa do ćwiczenia aima8275-2430-5668 - mapa do ćwiczenia budowaniaPodczas bezpośredniej walki z przeciwnikiem ważne jest też opanowanie. Należy cały czas być opamiętanym i nie panikować nawet jeśli mamy mało życia. Podczas całej rozgrywki trzeba myśleć trzeźwo. Panikowanie niczego dobrego nam nie przyniesie.Ostatnio społeczność odkryła pewną opcję, która jest w stanie bardzo polepszyć rozgrywkę. Chodzi tutaj o opcję wizualizacji efektów dźwiękowych. Można to znaleźć w zakładce ,,dźwięki". Ta opcja dodaje specjalne znaki, które pokazują nam rodzaj dźwięki i skąd on przybywa. Jest to bardzo przydatne, bo nie zawsze jest słychać każdy dźwięk.Podczas przemieszczania się powinniśmy od czasu do czasu podskakiwać lub ślizgać się, aby w razie czego przeciwnikowi trudniej było nas zabić.Podczas bezpośrednich starć trzeba jak najwięcej się ruszać tzn. skakać, kucać itp., aby uniknąć obrażeń, a jeśli my chcemy zaatakować to warto na chwilę zatrzymać się w miejscu, wycelować i strzelić w wroga, a następnie dalej robić uniki.Jest to nieco mniej użyteczna sztuczka, ale czasem może się przydać. Polega ona na tym, że jeśli potrzebujemy matsów to mimo wszystko nie powinno się niszczyć do końca obiektu, bo wtedy wrogowie będą znali naszą pozycję. To takie bardziej dla osób, które wolą unikać konfrontacji z wrogiem.Pamiętaj o strefie. Powinieneś co jakiś czas patrzeć na mapę, aby nie zaskoczyła cię strefa. Często przez nieuwagę można stracić mnóstwo materiałów leczących lub nawet życie.Jeśli grasz razem z innymi to warto jest jednak używać czatu głosowego. Co prawda nie każdy chce ujawniać swój głos nieznajomym, ale można też grać z przyjaciółmi. Komunikacja może naprawdę pomóc, aby podać pozycję przeciwnika, dalsze plany na rozgrywkę lub przekazać prośbę o jakieś zasoby.Nie leć zawsze za innymi. Jeśli szukasz spokojniejszej rozgrywki to warto niekoniecznie lecieć na krańce mapy, gdzie od razu dosięgnie nas burza, ale warto jest udać się na mniejsze miejscówki obok tych nazwanych. Jeśli już w tych miejscówkach zdobędziemy podstawowe zasoby, to wtedy możemy wejść do tych nazwanych i dopiero szukać większych łupów.Mam nadzieję, że te kilka wskazówek chociaż nieco pomoże wam podczas gry. Życzę miłego zabijania.