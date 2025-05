Historie Proplayerów CS:GO: Wiktor TAZ Wojtas

Wiktor `` Taz`` Wojtas urodził się 6 czerwca w roku 1986. Jego rodzinnym miastem jest Warszawa. Jest najstarszym graczem w zespole, a także jego kapitanem. Nick polskiego zawodnika wziął się z jednego z seriali animowanych Taz-Mania, którego głównym bohaterem był diabeł tasmański, do którego z kolei rzekomo podobny jest Wiktor.

Swoją profesjonalną karierę zaczął w roku 2004 w zespole Pentagram wraz z Filipem ``Neo`` Kubskim. W tamtym czasie byli oni najlepszą drużyną w Polsce, a także jedną z najlepszych na świecie. Jest jednym z najbardziej doświadczonych graczy na scenie e-sportowej zarówno polskiej jak i światowej. Przez wiele lat zbierał doświadczenia oraz poprawiał swe umiejętności wchodząc na sam szczyt świata e-sportowego.

``Taz`` występował w wielu organizacjach takich jak Universal Soldiers czy ESC Gaming w najnowszej odsłonie CS`a czyli Global Offensive, a także w MyM, Frag eXecutors czy Again w starszej odsłonie gry. Obecnie jest zawodnikiem rosyjskiej organizacji Virtus.Pro. I to właśnie w barwach VP osiągał największe sukcesy oraz zdobywał najważniejsze trofea, między innymi:



1-sze miejsce ESL ONE: Katowice 2014

1-sze miejsce CS:GO Legends Series I 2014

1-sze miejsce Copenhagen Games 2015

3/4 miejsce ESL ONE: Cologne 2015

3/4 miejsce ESL ONE :Cologne 2016

1-sze miejsce ELEAGUE season 1

1-sze miejsce DreamHack Bucharest 2016

2-gie miejsce ESL ONE: New York 2016

3-cie miejsce World Electronic Sports Games 2016

1-sze miejsce DreamHack Las Vegas 2017

Przed turniejem w Las Vegas właściciel organizacji Virtus.Pro napisał na swoim tweeterze, że jeśli Virtusi wygrają turniej to Wiktor otrzyma nowego mercedesa. Jak się później okazało Virtus.Pro zwyciężyło na DreamHack Las Vegas, a sam ``Taz`` cieszył się nowym autem marki mercedes-benz. Wiktor jest bardzo charyzmatycznym graczem, jego zaangażowanie niejednokrotnie dawało polskiej drużynie zwycięstwa w ważnych turniejach, a także pojedynczych meczach. Mimo, że Wiktor to już ponad 30-letni zawodnik nadal utrzymuje świetny poziom gry. Bazując na swym ogromnym doświadczeniu nie odstaje od światowego topu w Counter Strike`u.

Wiktor jest profesjonalnym graczem Counter Strike`a. Gra dla organizacji Virtus.Pro czyli obecnie ``złotej piątki`` polskiego CS`a. Jest jednym z filarów zespołu oraz jego kapitanem.