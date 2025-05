Historie Proplayerów CS:GO: Olof olofmeister Kajbjer

Olof ``olofmeister `` Kajbjer urodził się w roku 1992 dnia 31 stycznia w Szwecji. Jego miastem rodzinnym jest Sztokholm.

Swoją profesjonalną karierę w Counter Strike`a rozpoczął w roku 2010 od wersji 1.6. Jego pierwszym teamem było RG-Esports. Na początku października roku 2012 dołączył do teamu H2k Gaming oraz zmienił wersję gry na Global Offensive. Niestety już 28 października 2012 roku opuścił on tę organizacje. Kolejny zespołem do którego dołączył było Absolut Legends jednak tam też nie zagościł na długo. Po niespełna dwóch miesiącach opuścił organizację. W czerwcu 2013 roku podpisał kontrakt z LGB eSports. Po roku grania w LGB razem z Krimzem przenieśli się do Fnatic w czerwcu 2014 gdzie grają do dziś. Właśnie w tej organizacji Olof odnosił największe sukcesy na scenie e-sportowej. Fnatic stało się potęgą światowego Counter Strike`a. Wygrywali oni turnieje takie jak:



1-sze miejsce ESWC 2014

1-sze miejsce FACEIT League - Season 2 2014

2-gie miejsce ESL ONE: Cologne 2014

1-sze miejsce ESL ONE: Katowice 2015

1-sze miejsce DreamHack Open Summer 2015

1-sze miejsce ESL ONE: Cologne 2015

1-sze miejsce Fragbite Masters Champions Showdawn 2015

1-sze miejsce StarLadder i-League StarSeries XIV Finals

1-sze miejsce ESL Pro League Season 4 2016



``Olofmeister`` został wybrany najlepszym graczem roku 2015 na świecie przez serwis HLTV, a w roku 2016 zajął 8 miejsce. Olof jest jest zawodnikiem nieprzeciętnym. Jedną z jego ulubionych broni jest tec-9 stąd jego inny nickname: tec-meister. Niejednokrotnie pokazywał świetne akcje z użyciem teca. Na pamiątkę rozbrojenia bomby w płomieniach na mapie de_overpass powstało graffiti na jednej ze ścian mapy upamiętniające całe zajście. ``Olofmeister`` jest też przyjacielem Jarka ``pashy`` Jarząbkowskiego. Rozegrali oni wiele pojedynków razem oraz 1vs1. Po turnieju MLG Columbus w roku 2016 Olof przeszedł operację nadgarstka. Olof jest jedną z legend CS`a, bardzo lubiany i popularny na całym świecie.

