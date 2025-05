Historie Proplayerów CS:GO: Marcelo coldzera David

Marcelo coldzera David urodził się dnia 31 października w roku 1994 w Brrazylii. Coldzera zaczął swoją profesjonalną karierę e-sportową w serii gier Counter Strike od wersji najnowszej gry, Global Offensive. W roku 2014 dnia 5 sierpnia dołączył do organizacji Dexterity Team. Była to jego pierwsza profesjonalna drużyna w której osiągnął min. Circuito Game7 (2015) ESEA Season 18: Otwarta dywizja - Brazylia

Wcześniej występował w formacjach takich jak: vTi, GoldenGlory, GamerHouse, SemXorah.

28 lipca 2015 roku dołączył do organizacji Luminosity Gaming do składu Gabriela ``Fallena`` Toledo. Wtedy kariera Marcelo zaczęła rozwijać się bardzo dynamicznie. Pod okiem ``Fallena`` wyrósł na gracza klasy światowej. To właśnie dzięki Gabrielowi oraz jego namowom rodzice ``coldzera`y`` zgodzili się aby ich syn kontynuował swoją przygodę z CS`em i zajął się tym już w pełni profesjonalnie. W barwach organizacji Luminosity Gaming osiągneli między innymi :

MLG Major : Columbus 2016

ESL Pro League Season 3 - Ameryka Północna (2016)

Esports Championship Series Season 1 - Ameryka Północna (2016)

DreamHack Austin (2016)

ESL Pro League Season 3: Finały (2016)

Esports Championship Series Season 1 - Finały (2016)

1 Lipca 2016 roku cała drużyna zmieniła organizację na SK-gaming, w której gra do dnia dzisiejszego. Zmiana organizacji nie wpłynęła źle na drużynę, która pod jej szyldem zdobyła między innymi:

ESL One Cologne (2016)

Wild Wild Bootcamp - Show match 1 (2016)

Wild Wild Bootcamp - Show match 2 (2016)

3/4 miejsce ESL One New York(2016)

ESL Pro League Season 4 (2016)

Intel Extreme Masters Oakland 2016

cs_summit (2017)

Intel Extreme Masters Season XII Sydney (2017)

Marcelo jest obecnie uznawany za najlepszego gracza w Counter Strike: Global Offensive 2016 roku na świecie przez portal HLTV. 21 listopada 2016 coldzera zdobył tytuł najlepszego gracza e-sportowego podczas gali eSports Industry Awards 2016. Warto dodać iż na mapie de_mirage uwieczniono graffiti na cześć jego akcji, w której zabił kilku graczy w podskoku bez lunety z broni AWP. Akcja ta jest jedną z najlepszych w historii gier serii Counter Strike.

Coldzera to profesjonalny zawodnik serii gier Counter Strike. Obecnie sniper w brazylijskiej drużynie SK-gaming. Jeden z największych talentów sceny CS`a.