Historie Proplayerów CS:GO: Gabriel FalleN Toledo

Gabriel Fallen Toledo urodził się 30 maja w roku 1991 w Brazylii. Swoją przygodę z Counter Strike`m zaczął w roku 2005 w wersji 1.6. Dołączył wtedy do swojej pierwszej organizacji, a mianowicie Team Crushers. Grał dla tego teamu przez niespełna 4 lata. W roku 2008 rozpoczął grę w nowszą wersję gry Counter Strike: Source. Zasilił szeregi organizacji vsONE. 19 Lutego 2013 roku dołączył do organizacji Play Art czym rozpoczął przygodę z CS: Global Offensive. Przez kolejne 2 lata grał w organizacjach takich jak: Pro Gaming:TD, KaBum e-sports czy Game Academy.24 lutego 2015 roku dołączył do organizacji Keyd Stars. Pierwsze sukcesy jakie odnieśli to:

5-8 miejsce — ESL ONE: Katowice 2015

1-sze —iBUYPOWER INVITATIONAL 2015-summer

Dnia 28 lipca 2015 roku rozpoczęła się droga na sam szczyt sceny Counter Strike`a. Gabriel i jego team dołączyli do organizacji Luminosity Gaming. W barwach tej organizacji nastąpił wybuch ich formy. Można powiedzieć iż był to początek ich dominacji. Fallen jako kapitan zespołu wznosił niejednokrotnie puchary za zwycięstwa takie jak:

ESL Pro League Season 3 - Ameryka Północna (2016)

Esports Championship Series Season 1 - Ameryka Północna (2016)

DreamHack Austin 2016 (2016)

ESL Pro League Season 3: Finały (2016)

MLG Major Columbus

W dniu 1 lipca 2016 roku po niespełna rocznej przygodzie z Luminosty Gaming zmienili organizację na SK Gaming, w której grają po dziś dzień. Wygrali dla tej organizacji między innymi:



Esports Championship Series Season 2

ESL ONE : Cologne 2016

cs_summit (2017)

Intel Extreme Masters Season XII (2017)

ESL Pro League Season 5 - Ameryka Północna



Gabriel w roku 2016 został sklasyfikowany na 2gim miejscu w rankingu najlepszych graczy CS:GO na świecie przez serwis HLTV. Ponadto jest on właścicielem organizacji Gaming Academy.

Fallen to jeden z najlepszych graczy CS`a w historii. To głównie dzięki niemu rynek e-sportu w Brazylii oraz całej Ameryce Południowej się rozwinął. Często jest nazywany ojcem brazylijskiego e-sportu. To dzięki jego ciężkiej pracy i sprawnej organizacji cała drużyna osiąga świetne wyniki.

Ikona brazylijskiego e-sportu. Profesjonalny gracz serii gier Counter Strike. Obecnie reprezentuje organizację SK gaming. Jeden z najbardziej lubianych gracz CS`a.