Historie Pro playerów CS:GO: Filip NEO Kubski

Filip urodził się w 1987 roku dnia 15 czerwca. Jego rodzinnym miastem jest Poznań. Swoją przygodę z CS`em zaczął tak naprawdę dzięki ojcu, który pokazał mu pierwsze kroki w jego życiu e-sportowym.

Pierwszą oficjalną drużyną ``Neo`` było SPECNAZ. Ich głównym przeciwnikiem na polskiej scenie było Arystocracy, w którym występował Wiktor ``Taz`` Wojtas ( kolejna legenda polskiej i zagranicznej sceny e-sportowej). Filip wraz z Wiktorem w roku 2004 połączyli siły i tak powstała formacja, która zdominowała w całości polską scenę Counter Strike`a. Team nosił nazwę PENTAGRAM. Wygrali oni wiele trofeów i turniejów takich jak:

2007 turniej Intel Extreme Masters,

2005 World Cyber Game,

2004 World Cyber Games: Poland,

World Cyber Game 2006,

Electronic Sports World Cup 2007,

ESL European Nations Championship.

W roku 2007 został wybrany najlepszym graczem CS:1.6 na świecie. Zdobył również tytuł najlepszego gracza na świecie bez podziału na kategorie eSports Award. W kolejnych latach teamy ``Neo`` zmieniały się pod względem organizacyjnym oraz kadrowym. Zespół grał w organizacjach takich jak : Meet Your Makers, Vitriolic i Wicked, ESC Gaming, Again, Universal Soldiers. Zmiany organizacyjne nie przeszkodziły zespołowi Filipa sięgać po kolejne trofea takie jak: World Cyber Games 2010 i 2011. W 2010 roku został wybrany przez czytelników serwisu hltv.org najlepszym graczem dekady co było ogromnym wyróżnieniem. Dodatkowo zajął 1sze miejsce w rankingu HLTV na najlepszego gracza CS.

W 2011 wraz z ESC Gaming został ostatnim mistrzem świata w CS 1.6 na Intel Extreme Masters VI ponieważ w roku 2012 nastała era nowej wersji CS`a , a mianowicie Global Offensive.

W Counter Strike: GO Filip i jego drużyna gra w organizacji Virtus.Pro. Na ten moment wygrali oni następujące turnieje:

EMS One Katowice 2014

Copenhagen Games 2015

ESEA Invite Season 18 Global Finals 2015

CEVO Professional Season 7 Finals 2015

ESL ESEA Dubai Invitational 2015

CEVO Professional Season 8 Finals 2015

SL i-League Invitational 1 2016

ELEAGUE Season 2016

Dream Hack ZOWIE Open Bucharest 2016

Dream Hack Masters Las Vegas 2017

W swojej długoletniej karierze e-sportowej wygrał ponad 50 turniejów, zostawał wielokrotnie wybierany MVP rozgrywek. Jako ciekawostkę można dodać iż wraz z firmą ZOWIE stworzył własny model myszki gamingowej ZOWIE FK1 gdzie FK to inicjały jego imienia i nazwiska.

Filip przyczynił się do niewątpliwego sukcesu e-sportu w Polsce. Swoją grą oraz postawą zyskał ogromną popularność i poparcie fanów. Jest uznawany za najlepszego gracza w historii CS`a na świecie.