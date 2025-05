Historia serii Assassin's Creed

Assassin’s Creed to seria przygodowych gier akcji a otwartym światem charakteryzująca się świetną mechaniką skradania oraz licznymi nawiązaniami do ważnych okresów w historii świata. W tym artykule przedstawię pierwsze cztery odsłony, a następne pojawią się w kolejnych artykułach ponieważ gier z tej serii jest bardzo dużo i postanowiłem podzielić to wszystko na trzy odrębne artykuły. Miłego czytania !







Assassin’s Creed

Pierwsza odsłona serii rozgrywa się w Jerozolimie podczas trzeciej wyprawy krzyżowej, dowodzonej przez króla Anglii, Ryszarda Lwie Serce. W grze wcielamy się w Altaira, członka tajemniczego klanu zakapturzonych skrytobójców. Nasz bohater jest bezstronny i wszystko jest mu obojętne. Gra głównie opiera się na wykonywaniu zleceń od chrześcijan jak i mahometan. Poza wątkiem historycznym mamy też historię opowiadaną w współczesnych realiach w których głównym bohaterem jest Desmond Miles, lecz sam w sobie wątek współczesny wydaję mi się zbędny i nieciekawy i tak jest nie tylko w tej części serii. Wykonując zlecenie mamy dwa sposoby jej wykonania, albo rzucić się na przeciwników z impetem przy pomocy miecza robiąc zatem wielką rozróbę lub po cichu eliminować przeciwników jednego po drugim. Wielką niespodzianką w tamtych czasach był wprowadzony do gry parkour, który wykonany był bardzo dobrze. Płynne animacje i niecodzienne w tamtych czasach podejście do gry, zachwycało wielu graczy.





Assassin’s Creed 2

Tym razem w drugiej części skrytobójczej serii wcielamy się w florenckiego szlachcica, Ezio Auditore. Jego wspaniałe beztroskie życie kończy się w momencie gdy jego najbliżsi poddani zostali egzekucji przez co sam Ezio musiał czym prędzej uciekać do Monterrigioni. Wkrótce dowiaduję się że za intrygami przez które zginęli najbliżsi Ezio jest zakon Templariuszy. Po okiem swojego wujka Mario rozpoczyna trening by w końcu dołączyć do zakonu Assasynów i kontynuować wielką walkę z Templariuszami. Po względem mechaniki zmieniło się parę rzeczy, oczywiście poprawiono grafikę, twórcy oddali do dyspozycji parę ciekawych zabawek które niestety są mało przydatne, między innymi podczas walki.





Assassin’s Creed: Brotherhood



Chronologicznie trzecia odsłona serii. Tą grę mógłbym uznać jako ogromny dodatek do dwójki, ponieważ akcji Brotherhood rozgrywa się po zakończeniu ostatniej odsłony i pokazuje dalsza walkę Ezio z Templariuszami. Powracają słynne postacie, między innymi Leonardo da Vinci czy Rodrigo Borgia znany inaczej jako Papież Aleksander V. Lecz tym razem akcja gry toczy się w ciekawszych według mnie regionach a mianowicie w renesansowej stolicy Włoch, Rzymu. Wspomniane ciekawe zabawki opisywane przeze mnie wcześniej, naprawdę się przydają i stają się nierzadko kluczowym elementem podczas starcia. Bardzo fajnym posunięciem twórców było dodanie do gry kilka misji Leonarda da Vinci, opierające się na znalezieniu i całkowitym zniszczeniu jego planów które przejęte zostały przez Templariuszy. Dzięki takiej misji jesteśmy w stanie polatać pierwszym niby bombowcem, łodzią uzbrojoną w działko, albo czołg.





Assassin’s Creed: Revelations



Ostatnia cześć przygód Ezio Auditore. Tym razem bohater podąża śladami swojego przodka a zarazem wielkiego mistrza Assassynów, Altaira. Podczas swojej wędrówki trafia do Konstantynopola gdzie przez przypadek odkrywa że w regionie Templariusze po cichu rosną w siłę. Ezio wraz z Sulejmanem Wspaniałym oraz lokalnymi skrytobójcami postanawia zniszczyć tamtejszych Templariuszy. Gra nie zmieniła się zbytnio, jeżeli chodzi o mechanikę rozgrywki, więc nie ma co ty się rozpisywać.