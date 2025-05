Gracze na symulacyjnych War Thunder

strzelanie- w tym trybie musimy sami brać poprawki na cel ponieważ nie ma asystenta, który wyświetla kółeczko dostępne w trybie zręcznościowym

Bitwy symulacyjne samych samolotów cechują się swoim trudem z kilku względów:Bardzo pocieszną rzeczą jest mnożnik doświadczenia zdobywanego względem bitew zręcznościowych, który wynosi 3x.Posiadając łączność z kolegami z zespołu choćby skype możecie ładnie ugrywać punkty i się wspierać.Osobiście uwielbiam ten tryb mimo, że nie mam joysticka ponieważ latam bombowcami i całkiem idzie mi strzelanie z wieżyczek obronnych.Aby wygrać starcie należy zniszczyć trzy wrogie lotniska na, które trzeba zrzucić łącznie 48 ton trotylu czyli praca dla kilku bombowców.Sednem bezpiecznego bombowania jest głównie wysokość: 5 km, która zapewnia nietykalność przed stanowiskami przeciwlotniczymi.Dla myśliwców polecam kupienie joysticka i opisanie całego sterowania po swojemu ponieważ pierwotne jest bardzo kiepskie.Zapraszam wszystkich do ekipy, ponieważ drużyna zgrana to podstawa. Przede wszystkim szukam myśliwców ery 4 i 5 ponieważ z bombowcemB-29 Stratosfortres wystarczą trzy loty, aby unicestwić lotniska wrogie! Osobiście sam otrzymałem 22k doświadczenia na badanie bombowca z jednej gry trwającej 2h. Czyli się opłaca bo jedna zręcznościowa to 15 minut i max 1,5k doświadczonka.