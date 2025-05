Forward Assault - kolejny CS:GO na telefon? [ANDROID/iOS]

Forward Assault jest grą akcji, otrzymała ocenę 4,5/5.

Forward Assault to świetna gra akcji na Androida/iOS dla miłośników gier FPS, w której będziesz walczyć z graczami z całego świata na różnych mapach. Strzelaj dokładnie z nowoczesnych broni strzeleckich i niszcz wrogów. W tej dynamicznej grze będziesz grał jako wojownik sił specjalnych. Weźmiesz udział w walkach na broń na różnych polach bitew. Biegnij od jednej osłony do drugiej, spróbuj niespodziewanie zaatakować wroga i uniknąć ognia powrotnego. Używaj karabinów szturmowych, snajperskich i karabinów maszynowych oraz innej broni. Zmień wygląd swoich ulubionych broni. Trenuj i podnoś swoją ocenę.



W lewym górny rogu mamy trzy właściowości. Pierwszą jest wstrzymanie gry, bardzo przydatna opcja jeśli mamy nagły wypad. Drugą jest Mini-Mapa, gdzie widzimy bazy, sojuszników i wrogów. Na koniec została trzecia opcja, którą jest chat, zazwyczaj mało używany, zawodnicy bardziej skupiają się na rozgrywce. Na górze środka gry mamy pokazany czas, czyli ile czasu pozostało do końca rundy i wynik. Tak jak to jest w CS: GO. W prawym górnym rogu jest informacja ile złota zdobyliśmy oraz ile mamy zdrowia. Poniżej znajdują się informacje z jakiej broni strzelamy oraz ile zostało nam pocisków, poniżej jest komunikat kto kogo upolował, dokładnie tak jak w CS, czyli nick [broń] nick. W prawym dolnym rogu jest wielka okrągła "ikona strzału" co logicznie oznacza, że po kliknięciu oddamy strzał. Obok mamy przykuc. Na początku gry cięzko jest się przyzwyczaić, głównie dla tego, że gramy bez myszki.



Wykonał: Asensio