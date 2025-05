( 13 ratings)

Fortnite - poradnik

Hej pisze ten poradnik ponieważ chciałbym pomóc graczom którzy dopiero zaczynają

swoją przygodę z Fortnite'm.



Choć nie jestem jakimś profesjonalistą grać dobrze potrafie. W tym sezonie

mam 60 poziom. A więc zaczynajmy.





1. Gdzie lądować - Zacznijmy od wybrania miejsca od którego zaczniemy zdobywanie przedmiotów najlepiej aby to było miejsce gdzie będzie dużo graczy ponieważ wtedy najszybciej nauczymy się grać oraz nie będziemy się stresować w momentach walki z przeciwnikiem polecam takie miejsca jak Retail Row, Salty Springs, Shifty Shaft lub Pleasant Park. Nie podałem Tilted Towers bo jest tam za duży młyn i początkujący gracz może sobie nie dać rady.





2. Zbieranie ekwipunku - Zawsze musimy mieć karabin oraz strzelbę. Z karabinów najlepiej mieć Karabin Szturmowy lub Scar'a w ostateczności Bursta ze strzelb najlepiej aby była Ciężka czyli ta nowa lub po prostu Taktyczny albo Pompa tu bez znaczenia czym wolimy grać to bierzemy. W 3 slocie możemy mieć Snajperkę : Kusze, Szpicer, Szybkostrzelną lub AWP. Granatnik, Rakietnice lub jakieś ładunki typu C4, Taneczny, Granaty lub Kinetyczne. W ostatnich 2 slotach musimy mieć Bandaże lub Apteczki oraz Małe mikstury osłony (25 pkt.), Mikstury osłony (50 pkt.), Lub Beczka czyli Legendarny przedmiot który daje nam 100 pkt zdrowia i tarczy. W samej grze posiadamy 5 typów broni : Biały - Pospolity, Zielony - Niepospolity,

Niebieski - Rzadki, Fioletowy - Epicki oraz Żółty - Legendarny. Przedmioty tych typów pojawiają się losowo na mapie możemy je znaleźć także w skrzyniach, lub zrzutach w których mamy gwarantowany Legendarny przedmiot.





3. Zbieranie materiałów - Musimy pamiętać o zbieraniu materiałów w grze mamy 3 rodzaje Drewno, Cegły a także Metal dużo się różnią od siebie Drewno ma najmniej pkt. Zdrowia ale na początku jest najtwardszy, Metal jest słaby na początku ale ma bardzo dużo pkt. Zdrowia oraz Cegły które są po środku. Ale po co są nam ogóle te przedmioty ? Pomagają nam na przykład z schodzeniu z wysokich punktów, budowanie baz, osłanianie się przed strzałami oraz jedno o którym musicie pamiętać czyli budowanie się do góry podczas walki z przeciwnikiem ponieważ daje nam to nad nim przewagę bo pierwszy punkt jaki widzimy jest to głowa w którą zadajemy największe obrażenia.



4. Najlepsze tipy - Podczas schodzenia z wysokich punktów pamiętajmy aby stawiać pod sobą platformy lub gdy nie mamy materiałów odwróćmy się twarzą do ściany zmniejszy to obrażenia otrzymywane podczas upadku. Podczas strzelania podskakujmy ponieważ zmniejsza to szanse na trafienie nas. Jeśli chcecie szybko zniszczyć jakąś ścianę podejdźcie do niej najbliżej jak możecie wtedy te kółeczka będą się zawsze pojawiać w polu waszego celownika.



Mam nadzieje że chociaż trochę wam pomogłem i staniecie się lepsi dzięki tym poradom przepraszam bardzo jeśli czegoś nie napisałem i proszę o wyrozumiałość ponieważ to mój pierwszy Artykuł na Gamehag dzięki i pozdrawiam :) .