Flame/Toxik/Tilt w LoL'u i CS:GO

Agresja między graczami jest niestety często widywana troche oniej.

Czy możemy coś zrobić jak zapobiegać.

Najzwyczajniej słabo nam idzie a mamy poczucie ze to takie proste

Inna osoba zaczyna nas wyzywać a my na to odpowiadamy

Dajemy z siebie wszystko a inni mają wywalone w tą gre (Trol/Afk)

Czasem jesteśmy pod denerwowani i szukamy ucieczki od agresji jednej wpadamy w drugą

Jeżeli idzie wam słabo zmien taktyke może innaczej podejćś do danej sytuacji

Ktoś źle na ciebie działa? Ignoruj albo wymutuj zarówno i LoL jak i CS ma taką opcje

Na afka nie ma raczej rady ale na Trola można czasem temu zapobiec tylko trzeba pomyśleć znotywowac go albo wspomuc bo może nie radzi sobie

Jeżeli jesteśmy poddenerwowani może to wywołac inny gniew ale zapominasz o poprzednim więc poprostu od początku nastawić sie tylko na zabawe przecież TO TYLKO GRA nie życie

Zdaje sobie sprawe ze często trafiamy na ludzi którzy wyzywają łatwo sie wkóżają demoralizują team i tak dalej.Niestety to już jest z nami ludźmi tak i to nie zniknie zawsze znajdzie sie coś wkużającego irytującego.Polacy są często z góry niechciani i to nie daltego że zdarza nam się źle zagrać lecz właśnie dlatego ze nie widzimy własnych błędów a winne zrzucamy na innych.W grze wpływa na to pare czynników mn.No niestety jesteśmy tylko ludźmi i nic na to zbytnio nie poradzimy.Wtakich sytuacjach jednak mogę powiedzieć jakie mamu możliwości.Jeżeli jesteś typm nerwowego i agresywnego gracza dobra rada dla ciebie znajż sobie Dziewczyne/Chłopaka i graj z nim albo poprostu pierdol granie zacznij żyć polecam :DEloszka:)