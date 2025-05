F-4EJ ADTW - War Thunder

F-4 Phantom II to legendarny samolot, który służył z wyróżnieniem w armii Stanów Zjednoczonych przez ponad trzy dekady. F-4EJ ADTW jest japońskim wariantem tego samolotu, zbudowanym specjalnie do celów testowych i ewaluacyjnych. W tym artykule przyjrzymy się bliżej historii, specyfikacji i osiągom F-4EJ ADTW w War Thunder.

Historia

F-4 Phantom II został opracowany przez firmę McDonnell Douglas pod koniec lat 50-tych jako wszechstronny, uniwersalny myśliwiec-bombowiec dla Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych. Wkrótce został przyjęty przez Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych i stał się podstawą amerykańskiego arsenału wojskowego, służąc w różnych rolach, od przewagi powietrznej i ataku naziemnego do rozpoznania i wojny elektronicznej.



F-4EJ ADTW był wariantem F-4E opracowanym przez McDonnell Douglas dla Japońskich Sił Samoobrony Powietrznej (JASDF) pod koniec lat 70-tych. Samolot został zbudowany specjalnie do celów testowych i ewaluacyjnych i był wyposażony w zaawansowaną awionikę i systemy do oceny najnowszej broni powietrze-powietrze i powietrze-ziemia.



F-4EJ ADTW służył jako stanowisko testowe dla nowych systemów uzbrojenia i modernizacji w latach 80-tych i 90-tych. Odegrał kluczową rolę w rozwoju japońskiego myśliwca Mitsubishi F-2, a także był używany do testowania różnych amerykańskich systemów uzbrojenia, w tym pocisku powietrze-powietrze AIM-120 AMRAAM.



Pomimo swojego wieku, F-4EJ ADTW pozostaje ważną częścią programu testowania i oceny JASDF do dziś i nadal lata w tej roli. Jego długi okres użytkowania jest świadectwem trwałości i wszechstronności konstrukcji F-4 Phantom II.





Specyfikacja Techniczna

F-4EJ ADTW to dwusilnikowy, uniwersalny myśliwiec-bombowiec, który może być uzbrojony w szeroki zakres broni powietrze-powietrze i powietrze-ziemia. Napędzają go dwa silniki turboodrzutowe General Electric J79-GE-17, z których każdy wytwarza 17 000 funtów ciągu z dopalaczem.



Samolot osiąga prędkość maksymalną Mach 2,23 i pułap użytkowy 59 000 stóp. Ma zasięg ponad 1500 mil morskich i może być wyposażony w maksymalnie cztery zewnętrzne zbiorniki paliwa, aby jeszcze bardziej zwiększyć swój zasięg.



F-4EJ ADTW jest wyposażony w różnorodną awionikę i systemy, w tym radarowy odbiornik ostrzegawczy, system ostrzegania przed zbliżaniem się pocisków, radar do śledzenia terenu i system nawigacji inercyjnej. Może być również wyposażony w szeroką gamę broni, w tym pociski powietrze-powietrze, powietrze-ziemia, bomby i rakiety.



W warunkach rzeczywistych F-4EJ ADTW był wykorzystywany głównie do celów testowych i ewaluacyjnych, w tym do opracowywania nowych systemów uzbrojenia i modernizacji innych samolotów znajdujących się na wyposażeniu JASDF. Był również wykorzystywany do szkolenia pilotów i załóg naziemnych w zakresie zaawansowanych taktyk i procedur.



Pomimo swojego wieku, F-4EJ ADTW pozostaje zdolnym samolotem w roli testującej i oceniającej, a jego osiągi i możliwości pozostają istotne nawet w XXI wieku.





W Grze

W grze War Thunder, F-4EJ ADTW jest japońskim myśliwcem odrzutowym rangi VI, z oceną bojową 10.7. Jest to samolot premium, co oznacza, że można go zdobyć tylko poprzez sklep w grze.



W grze F-4EJ ADTW jest wszechstronnym myśliwcem-bombowcem o doskonałej prędkości, przyspieszeniu i prędkości wznoszenia. Może przenosić szeroką gamę broni, w tym pociski powietrze-powietrze AIM-9 Sidewinder, pociski powietrze-ziemia AGM-65 Maverick, a także różne bomby i rakiety.



Jeśli chodzi o osiągi w locie, F-4EJ ADTW jest przyjemnością w grze, z czułym sterowaniem i doskonałą manewrowością przy dużych prędkościach. Jego prędkość i przyspieszenie sprawiają, że jest doskonałym samolotem przechwytującym, podczas gdy jego ładowność i możliwości ataku naziemnego sprawiają, że jest on również silnym atakiem naziemnym.



Ogólnie rzecz biorąc, F-4EJ ADTW jest wysoce zdolnym samolotem w War Thunder i dobrze nadaje się do różnych ról, od przewagi powietrznej i ataku naziemnego do rozpoznania i wojny elektronicznej. Jego kombinacja prędkości, zwinności i siły ognia czyni go groźnym przeciwnikiem w grze.





Podsumowanie

F-4EJ ADTW jest wariantem F-4 Phantom II, który został opracowany specjalnie do celów testowych i ewaluacyjnych. Wyposażony w zaawansowaną awionikę i systemy, F-4EJ ADTW odegrał kluczową rolę w rozwoju nowych systemów uzbrojenia i modernizacji w latach 80-tych i 90-tych.



W rzeczywistych sytuacjach, F-4EJ ADTW pozostaje ważną częścią programu testowania i oceny JASDF do dnia dzisiejszego i nadal lata w tej roli. Jego długi okres użytkowania jest świadectwem trwałości i wszechstronności konstrukcji F-4 Phantom II.



W War Thunder, F-4EJ ADTW jest wszechstronnym i wysoce zdolnym myśliwcem-bombowcem o doskonałej prędkości, przyspieszeniu i zwrotności. Jego kombinacja prędkości, zwinności i siły ognia czyni go groźnym przeciwnikiem w grze.



Ogólnie rzecz biorąc, F-4EJ ADTW jest ważnym samolotem w historii lotnictwa, z bogatym dziedzictwem służby zarówno w rzeczywistych programach testowania i oceny, jak i w wirtualnym świecie War Thunder. Jego dziedzictwo nadal inspiruje nowe pokolenia entuzjastów lotnictwa i służy jako świadectwo trwałej mocy i elastyczności projektu F-4 Phantom II.