Ekonomia w CS:GO

Counter Strike: Global Offensive kiedy grać jakie bronie. Każdy kto gra w csa dobrze wie że rozgrywka polega na zabijaniu przeciwników, pokładaniu bomby lub odbijania zakładników. Wszystko toczy się na różnych mapach które mamy do wyboru przed rozpoczęciem meczu. Jak wiemy za zabicie przeciwnika, podłożenie bomby czy też odbicie zakładnika, zyskujemy pieniądze za które można kupić bronię dostępne w naszym sklepie. Postaram się w tym artykule przytoczyć Wam kiedy kupic odpowiedni ekwipunek. A więc zaczynajmy.

Na początku rozgrywki przydziela nas do drużyny antyterrorystycznej(ct) lub terrorystycznej(tt). Przede wszystkim nie kupujmy pistoletów, jest to mało opłacalne, lepiej zaopatrzyć sie w armor który zmniejsza otrzymywane obrażenia. Jesli gramy po stronie ct upewnijmy się klikając przycisk Tab, czy w naszej drużynie ktos kupił zestaw do rozbrajania bomby, jesli nie Ty dokonaj tego zakupu. Oprócz defusa możemy dokupić granat dymny który pozwoli zasłonić bombe, co daje nam możliwość zmylenia przeciwnika i utrudnienie mu trafienia w nas. Jesli mamy smoka oraz defusa rozbrojenie bomby nie sprawia żadnego problemu gdyż z zestawem do rozbrajania trwa to 5 sekund, jeśli jednak nie posiadamy owego defusa niestety czas trwania rozbrajania bomby zwiększa sie do 10 sekund. Jeśli zakupiliśmy już zestaw, zawsze pamiętajmy gdzie zginęliśmy, ta informacja może pomoc naszym sprzymierzeńcom odnalezienie go oraz podniesienie, przez co możecie wygrać runde.

Jak sprawa wyglada po stronie tt? Otóż zakupy wyglądają podobnie. Nie kupujemy innych pistoletów niz ten ktory mamy na początku, czyli glock. Są różne rodzaje taktyk jak mozna rozegrać daną pistoletowke. Pamiętajcie aby wyposażyć sie w armor. Jeśli nikt z Twojej drużyny nie zakupił żadnego granatu, zrob to Ty. Kup granat dymny oraz flesha. Nie graj agresywnie jeśli to Ty zakupiłeś granty, przydasz się drużynie. Staraj się trzymać ze swoimi sojusznikami i unikaj przeciwników. Jeśli podłożyliście już bombe nie starajcie się zabijać przeciwników, to oni musza zabić Was żeby rozbroić bombę. Schowaj się i czekaj. Pamietaj że zawsze możesz bombe splantować tak aby ją widzieć. Kiedy antyterrorysta zaczyna rozbrajać bombe możemy usłyszeć dźwięk który nas o tym ostrzega. Nie wybiegajmy od razu z kryjówki gdyż może to być tylko fake ze strony ct, często się tego używa by wybawić przeciwnika z kryjówki i go zabić.

Przejdźmy teraz do tego, co zrobić gdy wygramy pistoletowke. Przede wszystkim nie kupujmy od razu najsilniejszych broni np. Ak-47 czy m4a1. Drużyna która przegrywa pistolety zazwyczaj na 2 rundę grają tak zwanego forca. Jest to kupowanie armoru, granatów oraz lepszych pistoletów. Jesli zdarzy się tak że owa rundę przegramy, przeciwnicy zdobędą nasze bornie w tym przypadku ak-47 i będziemy mieli trudniejsza sytuację finansową oraz będzie nam trudniej wygrać 3 rundę która musimy forsować. Okej przejdźmy do kolejnej rzeczy. Zawsze dobrze mieć snajpera w drużynie. Jesli Wy nie umiecie grać z awp zapytajcie swoich sojuszników czy ktoś z nich mógłby grać jako snajper. Teraz kwestia pieniędzy. Zawsze patrzycie ma stan konta swoich kolegów z drużyny. Jesli Wy macie duzo pieniedzy a Wasz sojusznik nie ma wystarczająco pieniędzy na broń, kupcie mu jakaś. Lepszy sojusznik z np mp7 niż z glockiem. A i jeszcze jedno. Jeśli przegracie rundę i cała drużyna nie ma wystarczająco pieniedzy na jakiekolwiek bronię, zagrajcie rundę eco. Jest to runda w ktorej nie kupujecie żadnej broni tylko stracie się jak najszybciej pójść na bombsite i położyć bombę.

Okej to wszytko co mam Wam do powiedzenia. Mam nadzieję ze pomogłem i trochę Wam przybliżyłem co i kiedy kupować.