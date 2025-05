Dead by Daylight- wydarzenie szóstej rocznicy,

Hej, poniżej przedstawiam wam artykuł dotyczący wydarzenia szóstej rocznicy w grze Dead by Daylight.

Miłego czytania :)

Wprowadzenie

Specjalny tom indywidualny i wydarzenie dla społeczności

Zaproszenia i maski

Unikalne przedmioty i dar

apteczka na maskaradę- zawiera 24 ładunki, przyśpiesza leczenie się o 35 %, odblokowuje możliwość samoleczenia, dodaje konfetti o 100%.

zawiera 24 ładunki, przyśpiesza leczenie się o 35 %, odblokowuje możliwość samoleczenia, dodaje konfetti o 100%. latarka na bal maskowy- jej działanie to 8 sekund użytku, odblokowuje jasno pomarańczową wiązkę światła.

jej działanie to 8 sekund użytku, odblokowuje jasno pomarańczową wiązkę światła. skrzynka narzędziowa na maskaradę- zawiera 32 ładunki, umiarkowanie zwiększa szybkość naprawy, odlokowuje możliwośc sabotażu, po wyczerpaniu uruchamia fajerwerki.

zawiera 32 ładunki, umiarkowanie zwiększa szybkość naprawy, odlokowuje możliwośc sabotażu, po wyczerpaniu uruchamia fajerwerki. dar: koszmarna tarta- zapewnia bonus ocalałemu po zakończeniu rundy w postaci 106% dodatkowych punktów, łączy się z innymi darami.

Nowy wygląd

Wydarzenie szóstej rocznicy w Dead by Daylight nosi nazwę wynaturzona maskarada. Event rozpoczął się dania 16 czerwca 2022 roku o godzinie 17.00 i będzie trwać do 30 czerwca 2022 roku do tej samej godziny. Twórcy wprowadzili chwilowe zmiany, przedmioty, dary, ubrania, które po zakończeniu wydarzenia zostaną wycofane i nie będzie można zdobyć tych unikalnych kosztowności.Wraz z nową aktualizacją do gry został wprowadzony nowy tom indywidualny, wejść do niego możemy poprzez kliknięcie przycisku zakładki. W dolnej części mamy zadania do wykonania dla nas samych, natomiast wyżej znajduje się linia, którą muszą wykonać wszyscy gracze, aby zdobyć unikalne nagrody. Do zadań społeczności możemy wykonać określoną ilość czynności, czyli w grę musi zagrać większa ilość graczy. Na końcu poziomu możemy odblokować unikalną zawieszkę, natomiast podczas tomu mamy możliwość odblokowania specjalnych skinów do najnowszego dodatku z wgłębnikiem i Haddie Kaur.Podczas rozgrywki na mapie pojawiają się specjalne zaproszenia, grając zabójcą lub ocalałym mamy za zadanie odnaleźć jedno takie zaproszenie. Dodatkowo zebranie takiego zaproszenia jest nagradzane 250 punktów krwi, po zakończeniu runy pojawi się nam informacja, że zostaliśmy nagrodzeni specjalną częścią garderoby jaką jest maska. Maski może otrzymać 6 zabójców i 6 ocalałych, są to: Artystka, Śmiercionośca, Łowczyni, Zjawa, Trapper, Magik, Ace Visconti, Elodie Rakoto, Dwight Fairfield, Jane Romero, Mikaela Reid i Yui Kamura.Wraz z wydarzeniem do Dead by Daylight zostały wprowadzone nowe przedmioty:W tym roku nie zabrakło również nowego ekranu ładowania, nowej tekstury generatorów, nowych bram wyjściowych i wielu różnych dekoracji. Twórcy zadbali o każdy element ma mapie, zarówno o szafki i haki ofiarne. Wiele nowych wyglądów zapewnia dodatkowe efekty specjalne (na przykład konfetti, wystrzał fajerwerków po naprawie generatora).To na tyle w tym artykule, mam nadzieję, że wam się spodobał. :)