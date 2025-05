Dead by Daylight - Strategie na Myersa

Zdolność





W dzisiejszym artykule zajmę się postacią w białej masce, która patrzy na ciebie z ukrycia. Michael Myers znany w Dead By Daylight jako The Shape jest zabójcą o dość zbalansowanej rozgrywce. W tym artykule dowiesz się jak stawić czoła temu oto mordercy, by przeżyć dłużej niż normalnie. Jeśli ktoś z was chciałby konkretnego zabójce w następnym artykule możecie pisać propozycję. :DZanim jednak zacznę warto wspomnieć o zdolnościach killera oraz jego perkach.Shape może was obserwować z daleka, dzięki czemu ładuje się jego poziom "wewnętrznego zła". Musi on obserwować was przez określony czas by zwiększyć poziom na drugi, a następnie na trzeci. Oto co te poziomy zmieniają:1 poziom - Wolniejsza prędkość, niewielka słyszalność aury (zwykle 9m), zanik czerwonego światła.2 poziom - Normalna prędkość, głośniejsza aura, pojawienie się czerwonego światła.3 poziom - Możliwość powalenia ocalałego jednym uderzeniem, jeszcze głośniejsza aura (Poziom 3 trwa tylko przez pewien czas, po czym wracamy na poziom 2. Musimy znowu zdobyć odpowiednią ilość punktów obserwacji by wrócić na ten poziom).Każdy z ocalałych może dać Myersowi odpowiednią ilość punktów obserwacji. Gdy Shape wydobędzie z nas wszystkie punkty nie będzie mógł ich zdobyć na nas więcej, znaczy to że musi znaleźć inną osobę która te punkty jeszcze ma.Save the best for last - Za trafione ataki dostajecie token. Każdy token daje wam 5% zmniejszoną karę za nietrafiony atak. Maksymalnie możemy posiąść 8 tokenów. Jednak gdy uderzymy naszą obsesję tracimy 4/3/2 tokeny (1, 2 i 3 poziom perku). Gdy obsesja zostanie zabita nie możemy otrzymywać tokenów.Play with your food - Za każdym razem gdy zgubimy obsesję dostajemy token (maksimum 3 tokeny). Każdy token daje nam 3/4/5% szybszą prędkość. Każdy atak jaki wyprowadzimy zabiera nam jeden token.Dying Light - Obsesja dostaje bonus do wszelkich akcji związanych z altruizmem o 38/44/50%. Gdy zabijemy naszą obsesję reszta ocalałych dostaje karę w postaci 19/22/25% wolniejsze leczenie, naprawianie i sabotowanie.Teraz czas na same taktyki.Wiecie już, że Shape potrzebuje punktów obserwacji by uzyskać wyższy poziom. Unikanie kontaktu jest najlepszą z taktyk. Myersa powinno się próbować zgubić, by ten nie ładował na was punktów, co oczywiście do łatwych rzeczy nie należy, gdyż aury ocalałych są mu ujawniane gdy Shape używa mocy i jest w stanie was zauważyć (nawet jeśli sam gracz nie widzi ocalałego). Często schowanie się do szafki może zadziałać, lecz Shape może domyślić się że tam jesteście, głównie ze względu na brak śladów. Samo loopowanie nie jest najlepszym pomysłem (chyba że myers jest już na poziomie trzecim), powinniśmy raczej próbować go zgubić i starać się być niewidocznym dla niego. W taki sposób tak długo jak Shape jest na poziomie 1 jest łatwy do pokonania. Głównie trzeba tego stosować gdy Myers ma specjalny dodatek na nieskończony poziom trzeci, przez co musi zdobyć o wiele więcej punktów.ten sposób przyda wam się gdy Shape posiada dodatek który pozwala mu na zabicie jednego ocalałego na poziomie trzecim (automatycznie zużywa to trójkę). Aby to uczynić myers musi was poprostu uderzyć, lecz zamiast zwykłego ataku poprostu chwycimy ocalałego i zabijemy. W tym przypadku lepiej dać się powiesić niż zabić. A więc jaka jest taktyka? Musicie wykonać akcję podczas której myers was podnosi, a nie uderza. Wejście do szafki, kręcenie generatora czy przeskakiwanie przez okna to jedne z wielu przykładów. Myers w tych przypadkach was chwyci na ramiona, przez co nie może was zabić tylko zanieść do haka. Lepsze to niż śmierć.Zdolność Myersa poza dawaniem mu punktów pozwala mu na łatwiejsze wykrywanie ocalałych (odczytuje on naszą aurę). Za pomocą odpowiednich perków możemy usunąć możliwość odczytywania naszej aury. Przykładami takich perków są:Sole survivor - Za każdego zabitego ocalałego, szansa na odczytanie naszej aury przez zabójcę zmniejsza się.Distortion - Zaczynamy z 3 tokenami. Gdy nasza aura może być wykryta, token usuwa się i nasza aura jest niewidoczna przez 6/8/10 sekund.Myers ma pewien defekt, gdyż przez jego model można przejść gdy ten przechodzi przez okno. Gdy myers wykonuje te akcję, przebiegnijcie na drugą stronę. Myers pomyśli że pobiegliście dalej, a wy na spokojnie dostaniecie szanse na ucieczkę czy dłuższy looping. Pamiętajcie jednak o tym że nie jest to plan doskonały, gdyż zabójca może to przewidzieć. Jeśli chodzi o gubienie Myersa to ma on coś co jeszcze bardziej ułatwia mu znajdywanie ocalałych, a mowa tu o addonie który pozwala stalkować na odpowiednią odległość przez ściany. Ja zawsze polecam gierki umysłowe na zabójców, ale na myersa okno jest wręcz obowiązkowe. Czasami może nas to zabić, a czasami wręcz przeciwnie.1. Myers nie może w nieskończoność ładować zdolności na jednym ocalałym.2. Gdy myers jest na trójce nie może was powalić jednym uderzeniem, jeśli posiadacie na sobie "Borrowed Time"Gdy walczymy z Myersem należy bardziej zwracać uwagę na to, by nie być dla niego widocznym. Jeśli Shape naładuje poziom, rozgrywka stanie się trudniejsza. Z mojej strony to tyle. Nie ma co się rozpisywać co do tego zabójcy, gdyż jego mechanika jest prosta jak but. Dziękuję za uwagę i zapraszam do czytania kolejnych moich artykułów ;D