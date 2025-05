Dead by Daylight - Strategie na Legiona

Legion jest najnowszym killerem w Dead By Daylight. Jest to killer dość słaby, ale denerwujący (co często widzę po odłączeniach z meczu). W tym artykule postaram się podać wam jakieś dobre strategie, perki lub innego rodzaju działania które pomogą wam przeżyć trochę dłużej.Zanim jednak do tego przejdziemy, skrócę wam czym jest ten killer i co on robi.Iron MaidenGdy wyjdziemy z szafki dostajemy efekt "Exposed" (upadamy na 1 uderzenie) oraz nasza aura jest widoczna przez 3 sekundy. Legion otwiera szafki o 30/40/50% w zależności od poziomu.Mad Grit - Gdy killer niesie ocalałego każdy nietrafiony atak nie musi być odnawiany (atakujemy jak legion na swojej zdolności). Poza tym jeżeli trafimy ocalałego, osoba na ramionach zabójcy dostaje karę w postaci spowolnienia szamotania o 2/3/4 sekundy.Discordance - Gdy więcej niż 1 osoba pracuje nad generatorem, jego aura będzie się świecić na żółto przez 8/10/12 sekundFeral Frenzy - Dzięki niej możemy przez określony czas:-Poruszać się szybciej-Przeskakiwać przez palety, okna itp.-Atakować bez kary odnowienia ataku (uderzenie powoduje natychmiastowe wejście w stan "Deep-Wounds", a każde kolejne uderzenie zmniejsza czas na uleczenie się. Za 3 razem powalamy ocaleńca)-widzieć znaki pokazujące innych ocalałych po sukcesywnym ataku.-Odnowić pasek frenzy po uderzeniu innego ocalałego.Podczas trwania tej zdolności nie możemy:-Niszczyć palet-Otwierać szafek-Podnosić ocalałych-Niszczyć generatorówA teraz przejdźmy do właściwej części artykułu, czyli jak na niego grać.Jest to dobry perk na zdolność Legiona. Gdy ten biegnie na nas z aktywowaną zdolnością możemy szybko odbiec od niego do lepszego miejsca. Jest duża szansa na to że killer nawet was nie dotknie. W przeciwieństwie do innych zdolności wywołujących zmęczenie, tej możemy użyć od razu. Warto też wspomnieć że legion nie jest szybszy od sprinta więc jest to łatwy sposób na uniknięcie ciosu.Dlaczego niby ktoś miałby się chować do szafki podczas gonitwy? to proste. Tak jak już wcześniej wspomniałem, legion nie może przeszukać szafki podczas swej zdolności, a więc musi ją zakończyć (podobnie do np. Pielęgniarki). Musicie jednak z tym uważać, gdyż legion ma fajny perk który was zabije jak opuścicie szafkę (także wspomniany wcześniej). Polecam ten sposób gdy jesteście w szopie zabójcy, gdyż możecie tam szybko uciec przez okno po wyjściu z szafki.W przypadku legiona, jak i innych zabójców, jest to nawet wskazane. Dobre zagrania mi znane to między innymi:-Gdy legion przeskakuje przez okno przebiegacie przez niego, przez co on pomyśli że pobiegliście w stronę po której byliście. Nie zawsze się sprawdza ale na "Frenzy" nie mamy nic do stracenia, więc warto próbować.-Gdy killer przeskakuje przez palete postarajcie się szybko po nim wrócić na drugą stronę. Jest to bardziej ryzykowny sposób, ale również efektywny.-Kręcenie tzw. 360 jest łatwiejsze, gdyż legion nie może przytrzymać ataku i lecieć za waszym ruchem, gdyż jego ataki trwają tylko jakieś 0,5 sekundy.-Zwykłe chowanie się itd także da nam dużo, może nawet i więcej, albo poprostu nas to jeszcze bardziej zabije. Zawsze warto próbować.Oczywiście nasze kochane palety nam dużo dadzą. Gdy legion biegnie na swej zdolności prawdopodobnie będzie chciał abyście zrzucili paletę, co da mu łatwiejszy atak na was. Zwracajcie uwagę na to co robi legion. Najlepiej czekać pod paletą aż ten zechce na nas ruszyć, niż stać przed nią. Gdy legion dostanie paletą jego zdolność automatycznie się dezaktywuje, dlatego legion woli raczej czekać przed paletą niż lecieć przez nią odrazu. Pallet looping nie jest jakoś mega efektywny, ale paleta może uratować was od ciosu.W walce z legionem przyda się też sprostować parę mitów w które wciąż niektórzy wierzą.1. Legion nie może powalić nas odrazu na jedno uderzenie podczas zdolności - NOED, Make your choice i inne tego typu perki nie wpływają na "Frenzy", więc nie ma się czego obawiać. Nie zmienia to faktu że trzeba uważać na te zdolności.2. Wszelkie zdolności które wpływają na leczenie nie dotyczą statusu "Deep Wounds". Nie musicie się bać że legion was zauważy przez Nurse's Calling itp.3. Po stronie ocalałych także perki typu "Botanika" czy "We'll make it" nie działają na status "Deep wounds" więc nie liczcie na szybsze leczenie.Legion mimo tego że jest bardzo denerwujący, nie jest trudny do pokonania. Walka z nim może być łatwa dzięki tym sposobom. Wiadomo że mądry i doświadczony legion może być bardziej czujny, lecz też może paść ofiarą samego siebie. Na przeciw innym powiem, że legionowi przydałby się buff, gdyż bez dobrych perków niewiele ugracie. Z mojej strony to wszystko i mam nadzieję że poradnik wam się przyda.Dziękuje za uwagę