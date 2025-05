Dead by Daylight - Spark of Madness dlc.

Hej, dzisiaj omówię wam kolejny dodatek do gry Dead by Daylight. Spark of Madness zawiera dodatkowego zabójcę i jedną ocalałą. Dodatek znajduje się w sklepie Steam od 11 maja 2017 roku i jest dostępny w cenie 25,49 złotych. Poniżej przedstawię wam działanie obu ról i to na co wpływają.

Miłego czytania :)

Nowa ocalała

zupełnie

technik- zasięg generatora w trakcie naprawy zmniejsza się o 8 metrów. Gdy nie trafimy w test umiejętności generator nie wybuchnie, podświetli się dla wszystkich ocalałych na kolor żółty, ale po wybuchu straci dodatkowe 5% naprawy. Dla innych ocalałych może być dostępna gdy w krwistej sieci osiągniemy poziom 30. gibkość- po przeskoku przez przeszkodę zyskujemy 150% biegu normalnego przez 3 sekundy. Efekt ten wywołuje wyczerpanie na 60 sekund, aby pozbyć się tego efektu nie należy biegać. Dla innych ocalałych może być dostępna gdy w krwistej sieci osiągniemy poziom 35. czujność- gdy zabójca wykonuje jakąkolwiek akcję niszczenia (na przykład niszczenie przewróconych palet, uszkadzanie generatora dostrzegasz jego aurę przez 3 sekundy. Dla innych ocalałych może być dostępna gdy w krwistej sieci osiągniemy poziom 40.

Dodatkowy zabójca

przytłaczająca obecność- wszyscy ocalali w zasięgu twojego terroru zużywają przedmioty o maksymalnie 80% szybciej. Dla innych zabójców może być dostępna gdy w krwistej sieci osiągniemy poziom 30. bestialska obserwacja- zasięg naszego terroru zmniejsza się o 8 metrów gdy nie prowadzimy pościgu. Zwiększa się zasięg gdy prowadzimy pościg o 8 metrów Dla innych zabójców może być dostępna gdy w krwistej sieci osiągniemy poziom 35. przeciążenie- po uszkodzeniu generatora ocalali którzy wrócą do naprawy tego generatora otrzymują bardzo trudny test umiejętności. Po nieudanym trafieniu testu postęp generatora zmniejsza się o 6%/8%/10%. Dla innych zabójców może być dostępna gdy w krwistej sieci osiągniemy poziom 40.

Po zakupie dodatku zyskujemy postać Feng Min.Nasza bohaterka uwielbiała świat gier, mieszkała z rodzicami. Jej opiekunowie nie wiedzieli nic złego że ich córka spędzała parę minut przed komputerem, jednak minuty zmieniły się na godziny, a godziny na dni. Rodzice zaniepokojeni tą sytuacją odłączyli Feng od internetu, przez co ta uciekła z domu. Później nasza uciekinierka dołączyła do znanego zespołu, wciąż pokonując swoje bariery. Niedługo potem zaczęła przegrywać poprzez braki snu, popadła w zakłopotanie, ponieważ nie mogła znieść tego że zawiodła rodziców i fanów. Zaczęła chodzić po okolicznych barach budząc się w coraz to innych miejscach, po paru takich nocach obudziła się winnym miejscu... Jej umiejętności przyswajalne to:Postać Feng Min można zakupić również w grze za 500 złocistych mikrobiomów lub 9 000 błyszczących odłamków. Jej poziom trudności wynosi: łatwy stopień.Doktor jest nowym zabójcą występującym w grze.Herman był młodym naukowcem bardzo dobrym w naukach psychologicznych. Został pewnego dnia zaproszony do instytutu Lerys Memorial Institute, tam wyciągał informacje od więźniów stosując coraz bardziej brutalne metody. Po pewnym czasie gdy placówka nie odpowiadała na wezwania z centrali postanowiono się tam wybrać. Zobaczyli tam prawdziwy koszmar, wszyscy więźniowie, cały personel zostali zamordowani. Nigdzie nie odnaleziono ciała pana Hermana. Umiejętności przyswajalne dla tej postaci to:- prędkość poruszania się 4,6 m/s,- zasięg terroru 32 metry,- wzrost: wyskoki,- poziom trudności: trudny.Dzielimy moc na dwa etapy:1.- wszyscy ocalali w zasięgu naszego terroru krzyczą ujawniając swoje położenie. Umiejętność odnawia się po określonym czasie.2.- po przytrzymaniu prawego przycisku myszy doktor wypuszcza falę która blokuje umiejętność przeskakiwania przez przeszkody. Obiema mocami doktor zwiększa poziom szaleństwa:Poziom 1: Ocalali krzyczą, co wywołuje powiadomienie gdzie się znajdują.Poziom 2: Ocalali zaczynają halucynować.Poziom 3: Ocalali krzyczą co dany okres czasu. Jest również możliwość otrząśnięcia się z tego co wywołuje testy umiejętności odwrócone od ruchu wskazówek zegara. Nieudane trafienie testu wywołuje ujawnienie swojego miejsca zabójcy.To na tyle z mojej strony, mam nadzieję że artykuł się spodobał. Życzę miłego dnia/nocy/poranka/wieczoru :)