Dead by Daylight - Silent Hill Chapter dlc.

Hej, w tym artykule opisze wam dodatek do gry Dead by Daylight o nazwie Silent Hill Chapter. Było to drugie rozszerzenie licencjonowane oparte na słynnym filmie pod tytułem: "Silent Hill". Po raz pierwszy ukazał się on 16 czerwca 2020 roku, zawiera dodatkowego mordercę, jak i również ocalałą. W sklepie Steam można go zakupić w cenie 25,49 złotych.

Cheryl Mason

Strażnik duszy- gdy zostaniemy wyleczeni lub wyjdziemy ze stanu agonii do stanu krytycznego na 6 sekund. Również gdy jest na nas nałożona klątwa to możemy powstać. Efekt może ponowić się po 30 sekundach.

gdy zostaniemy wyleczeni lub wyjdziemy ze stanu agonii do stanu krytycznego na 6 sekund. Również gdy jest na nas nałożona klątwa to możemy powstać. Efekt może ponowić się po 30 sekundach. jeśli my lub obsesja jesteśmy ranni, to widzimy swoje aury. Po wyleczeniu obsesji otrzymujemy 5% prędkości do ruchu, aż nie oddalimy się od niej na 16 metrów.

jeśli my lub obsesja jesteśmy ranni, to widzimy swoje aury. Po wyleczeniu obsesji otrzymujemy 5% prędkości do ruchu, aż nie oddalimy się od niej na 16 metrów. Stłumiony sojusz- po naprawie generatora przez 55 sekund możemy zablokować generator na 30 sekund.

Kat

Wymuszona pokuta- wszystkie osoby, które przyjmą uderzenie ochronne otrzymają efekt okaleczony i ranny do czasu pełnego wyleczenia.

wszystkie osoby, które przyjmą uderzenie ochronne otrzymają efekt okaleczony i ranny do czasu pełnego wyleczenia. Szlak udręki- gdy kopniemy generator otrzymujemy efekt niewykrywalny na 15 sekund (w tym czasie nasz terror i czerwona poświata zostają ukryte). Kopnięty generator podświetli się na żółto dla wszystkich ocalałych, efekt można wykorzystać raz na 120 sekund.

gdy kopniemy generator otrzymujemy efekt niewykrywalny na 15 sekund (w tym czasie nasz terror i czerwona poświata zostają ukryte). Kopnięty generator podświetli się na żółto dla wszystkich ocalałych, efekt można wykorzystać raz na 120 sekund. Skazany na śmierć- ocalały który wyleczy innego i znajduje się w odległości większej niż 32 metry od nas krzyknie ujawniając swoją pozycję. Gdy dwójka leczonych oddali się od siebie na odległość 16 metrów dostają efekt nieświadomy na 10 sekund.

Specjalna mapa

Powyżej wymieniona ocalała wchodzi w skład rozszerzenia.Cheryl była wcześniej znana jako Heather, próbowała ona odbudować swoje życie po stracie przybranego ojca, który był dla niej bardzo dobry. Ciemność co chwilę karała ją w postaci koszmarów, aby o tym zapomnieć zgłosiła się do centrum interwencji kryzysowej dla trudnej młodzieży. Po ukończonych szkoleniach otrzymała pierwszy telefon, bardzo dziwny telefon. Osoba, która odezwała się, to była jej zmarła przyjaciółka Claudia. Nagle uniosła się czarna, gęsta mgła i nasza bohaterka zemdlała, gdy się ocknęła była już w zupełnie innym miejscu. Jej umiejętności unikalne to:Kat jest nowym zabójcą dostępnym w po zakupie tego rozszerzenia.Piramidogłowy jest bezlitosną osobą, która ma obsesję na wymierzanie kary w postaci bólu. Przechodził się ulicami i osoby, które stawały mu na drodze stawały się ofiarami. Nagle zauważył czarną mgłę, w którą wszedł bez wahania i przeniósł się w inne miejsce. Jego umiejętności przyswajalne to:-prędkość ruchu 4,4m/s,-wzrost: wysoki,-poziom trudności: bardzo trudny,- zasięg terroru 32 metry.Ścieżka udręki, po przytrzymanie lewego przycisku myszy możemy wypuścić ścieżkę udręki przed siebie, która zadaje obrażenia. Również gdy wbijamy nóż w ziemię to zostawiamy za sobą ścieżkę. Każdy ocalały, który wejdzie w ścieżkę otrzyma efekt, dzięki któremu będziemy mogli wysłać ocalałego do klatki udręki (losowo generowanej na mapie).Wraz z rozszerzeniem dodano nową mapę o nazwie: Szkoła podstawowa Midwich. Należy ona do map zamkniętych i ciemnych. Na dzień dzisiejszy zawiera około 25 pokoi losowanych co rundę, jest podzielona na dwa piętra.To na tyle, jeśli chodzi o ten artykuł. Mam nadzieję że się spodobał. :)