Dead by Daylight - podstawy przetrwania.

Cześć, w dzisiejszym artykule przedstawię wam podstawy w grze Dead by Daylight. Poniżej będziecie mogli znaleźć rzeczy dla początkujących którzy dopiero zaczynają przygodę z tą serią.

Nie przeciągam dłużej, miłego czytania :)

Samouczek

Czym jest Dead by Daylight?

Ogólne informacje o ocalałych

Podstawowa wiedza o zabójcach

Archiwa i szczelina

Gra niestandardowa

Minimalne wymagania systemowe

Wymaga 64-bitowego procesora i systemu operacyjnego,

System operacyjny: Windows 10 64-bit Operating System,

Windows 10 64-bit Operating System, Procesor: Intel Core i3-4170 or AMD FX-8120,

Intel Core i3-4170 or AMD FX-8120, Pamięć: 8 GB RAM,

8 GB RAM, Karta graficzna: DX11 Compatible GeForce GTX 460 1GB or AMD HD 6850 1GB,

DX11 Compatible GeForce GTX 460 1GB or AMD HD 6850 1GB, DirectX: Wersja 11,

Wersja 11, Sieć: Szerokopasmowe połączenie internetowe,

Szerokopasmowe połączenie internetowe, Miejsce na dysku: 50 GB dostępnej przestrzeni,

50 GB dostępnej przestrzeni, Karta dźwiękowa: DX11 compatible,

DX11 compatible, Dodatkowe uwagi: With these requirements, it is recommended that the game is played on Low quality settings.

Na samym początku rozgrywki zapoznajemy się ze wszystkimi technikami, pierwsze wskazówki dotyczą ocalałego, w drugiej kolejności jest zabójca. Dowiadujemy się tam jak przeskakiwać przez przeszkody, jak ratować innych, omijać spotkania z zabójcą. Po ukończeniu pierwszych części gracz dostaje po jednym meczu w którym jest uciekającymi i w którym wciela się w rolę goniącego (gra na boty). Po ukończeniu tych części samouczka dostajemy nagrodę w postaci punktów krwi.Dead by Daylight to gra horror połączona z przygodą przeżycia. W serię można grać samemu lub w zespole, w grze dostępne są dwie role zabójca lub ocalały. Produkcją i wydaniem zajęło się Behaviour Interactive Inc., gra po raz pierwszy ukazała się 14 czerwca 2016 roku i pomimo takiego stażu wciąż podbija serca graczy. Dostępna jest w cenie 71,99 złotych w sklepie Steam.W grze mamy dostępnych różnych ocalałych, każdy z nich ma swoje 3 unikalne umiejętności. Ich głównym zadaniem jest wykręcenie 5 z 7 generatorów dostępnych na mapie tak aby zabójca ich nie znalazł. Umiejętności są dostępne w krwistych sieciach po ukończeniu 30/35/40 poziomu odblokowujemy umiejętności unikalne u wszystkich ocalałych. Gdy zabójca niesie ocalałego ten może się wyswobodzić poprzez szamotanie się.Ich głównym celem jest wyeliminowanie wszystkich ocalałych przed naprawieniem wszystkich genów, każdy z nich ma swoje 3 unikalne umiejętności. Umiejętności są dostępne w krwistych sieciach po ukończeniu 30/35/40 poziomu odblokowujemy umiejętności unikalne u wszystkich zabójców. Oprócz tego każdy z zabójców ma swoją unikalną zdolność (na przykład teleportacje, pułapki itp.). Zbójca wiesza ocalałych na hakach, po trzech powieszaniach ocalali zostają wyeliminowani.Archiwa pełnią funkcje zadań, za ich wykonanie dostaje się główną walutę jaką są punkty krwi. Archiwa dzielą się na tomy za ukończenie każdego z nich gracz dostaje pamiątkową broszkę urozmaicająca wygląd ocalałych lub haków zabójcy. Szczelina pełni funkcję karnetu bojowego, jest dostępna darmowa lub płatna szczelina. Za odblokowywanie poziomów można zdobyć skina lub jakieś nagrody do postaci.Możemy wybrać również granie ze znajomymi, wtedy mamy odblokowane wszystkie umiejętności, przedmioty, dodatki i również oferty. Za rozgrywkę nie dostajemy punktów do głównej waluty, jest to super rozwiązanie do wspólnej zabawy.To na tyle z mojej strony, mam nadzieję że artykuł się spodobał. Życzę miłego dnia/nocy/poranka/wieczoru :)