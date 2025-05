Dead by Daylight - Of Flesh and Mud dlc.

Cześć, dziś przedstawiam wam artykuł dotyczący dodatku do gry Dead by Daylight. Nosi nazwę Of Flesh and Mud, zawiera dodatek w postaci jednego ocalałego i mordercy. Znajduje się w sklepie Steam od 8 grudnia 2016 roku i jest dostępny w cenie 25,49 złotych. Poniżej omówimy sobie mechaniki i funkcje dodatku.

Zapraszam, miłego czytania :)

Nowy ocalały

otwarte karty- zwiększa zasięg umiejętności bazujących na odczytywaniu aury swoich i innych ocalałych o 8 metrów. Każdy z ocalałych może przebywać pod działaniem tylko jednego perka otwartych kart. Dla innych ocalałych może być dostępna gdy w krwistej sieci osiągniemy poziom 30. -podnieść stawkę- umiejętność ta dodaje dla każdego ocalałego szczęście po 1% za żyjących ocalałych znajdujących się na mapie. Dla innych ocalałych może być dostępna gdy w krwistej sieci osiągniemy poziom 35. -as w rękawie- gdy przeszukujesz skrzynie masz 100% że znajdziesz dodatek bardzo rzadki lub częstszy dołączony do przedmiotu. Zdobywasz dodatkowe 10% że dodatek będzie rangi niezwykłej. Po udanej ucieczce zachowujesz wszystkie dodatki, dla innych ocalałych może być dostępna gdy w krwistej sieci osiągniemy poziom 40.

Dodatkowy zabójca

klątwa: trzecia pieczęć- po udanym trafieniu ocalałego atakiem normalnym otrzymuje on efekt ślepoty. W zależności od poziomu efektem klątwy może zostać objętych 2/3/4 ocalałych. Dla innych zabójców może być dostępna gdy w krwistej sieci osiągniemy poziom 30. klątwa: ruina- gdy ocalały przestanie naprawiać generator to będzie on tracił cały postęp w zależności od poziomu o 100%/150%/200%. Dla innych zabójców może być dostępna gdy w krwistej sieci osiągniemy poziom 35. klątwa: pożeracz nadziei- po powieszeniu ocalałego jeśli znajdujemy się dalej niż 24 metry pożeracz nadziei dostaje żeton. Po zdobyciu 3 żetonów wszyscy ocalali dostają efekt narażony do czasu zniszczenia klątwy, po zdobyciu 5 żetonów możemy wyeliminować własnoręcznie wszystkich ocalałych których złapiemy. Dla innych zabójców może być dostępna gdy w krwistej sieci osiągniemy poziom 40.

Moc unikalna

W tym dodatku zyskujemy postać która nazywa się Ace Visconti.: Nasz bohater urodził się w Argentynie, tam spędził całe dzieciństwo. Mógł zostać aktorem, ale jednak wybrał inną drogę jaką jest gra w karty za pieniądze. Niestety przegrywał i przez to popadł w długi, gdy inni przyszli odebrać swój majątek Ace zniknął, nikt nie mógł go odnaleźć. Czy zniknął z własnej woli? Jego umiejętności unikalne to:Postać Ace Visconti można zakupić również w grze za 500 złocistych mikrobiomów lub 9 000 błyszczących odłamków. Złociste mikrobiomy można zdobyć tylko za realną walutę czyli poprzez kupno, błyszczące odłamki zdobywamy za wbijanie poziomu lojalności.Wiedźma jest mordercą dostępnym w tym dlc.Lisa Sherwood dorastała w miasteczku, tam rysowała różne znaki które miały chronić ją i jej bliskich przed niebezpieczeństwami. Pewnego dnia przechodziła przez las i została porwana przez kanibali, tam ją gnębiono. Pewnego dnia uciekła lecz trauma jaką przeżyła odbiła się na jej świadomości, przez te wydarzenia też została kanibalem lecz kierowała nią chęć zemsty, Jej umiejętności przyswajalne to (wszystkie klątwy można zniszczyć poprzez zniszczenie zaklętego totemu):- wzrost: średni,- prędkość poruszania się: 4,4m/s,- poziom trudności średni,- zasięg terroru 24 metry.Szczerniały katalizator- wiedźma może stawiać pułapki, gdy ocalały w nie wejdzie to możemy się teleportować do uaktywnionej pułapki przez jakiś czas. Sidła można zniszczyć za pomocą latarki lub kucając gdy się po nich przechodzi na kucki to nie zostają one aktywowane.To na tyle z mojej strony, mam nadzieję że artykuł się spodobał. Życzę miłego dnia/nocy/poranka/wieczoru :)