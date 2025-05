Dead by Daylight - Curtain Call dlc.

Hej, dzisiaj omówię wam już trzeci dodatek do gry Dead by Daylight. Nosi on nazwę Curtain Call, zawiera dodatkowego zabójcę i jedną ocalałą, znajduje się w sklepie Steam od 12 czerwca 2018 roku. Jest dostępny w cenie 25,49 złotych, wyprodukowany przez Behaviour Digital Inc. Poniżej omówię mechaniki działania nowego mordercy i działanie umiejętności obu postaci.

Zapraszam, miłego czytania :)







Nowa ocalała

zatańcz ze mną- po wykonaniu szybkiej czynności (na przykład: szybki przeskok przez okno, paletę, szybkie wyjście z szafki) to nie zostawiamy za sobą śladów przez 3 sekundy. Umiejętność jest aktywna ponownie po upływie 60 sekund, dla innych ocalałych może być dostępna gdy w krwistej sieci osiągniemy poziom 30. ostatnia szansa- dostrzegasz aury okien. palet, ścian lub innych miejsc do przeskoku w promieniu do 24 metrów od naszej postaci. Podświetlone przedmioty są koloru żółtego niezależnie od tego czy paleta jest przewrócona. Dla innych ocalałych może być dostępna gdy w krwistej sieci osiągniemy poziom 35. do utraty tchu- gdy niesie nas zabójca szamotamy się z prędkością 50% więcej niż normalnie. Dodatkowo zyskujemy 33% paska postępu gdy morderca spada z wysokiego miejsca niosąc nas na ramieniu. Dla innych ocalałych może być dostępna gdy w krwistej sieci osiągniemy poziom 40.

Dodatkowy zabójca

kpina- przechodzimy przez okno 15% szybciej, a byt blokuje jedno okno przez które przeszliśmy na czas 16 sekund. Dla innych zabójców może być dostępna gdy w krwistej sieci osiągniemy poziom 30. koulrofobia- ocalali znajdujący się w promieniu twojego terroru leczą siebie i innych o 30% wolniej. (dobry perk pod doktora). Dla innych zabójców może być dostępna gdy w krwistej sieci osiągniemy poziom 35. entliczek-pentliczek- po powieszeniu ocalałego na haku przez okres 35 sekund możemy jednorazowo uszkodzić generator, a ten cofnie się o 25% procent i dalej będzie tracić postęp naprawy. Dla innych zabójców może być dostępna gdy w krwistej sieci osiągniemy poziom 40.

Moc unikalna zabójcy:

Postać ocalałego dostępna w tym dodatku to Kate Denson, jej poziom trudności wynosi łatwy.Nasza bohaterka bardzo lubiła spędzanie czasu z rodziną, mogła tam śpiewać. Nie minęło dużo czasu aż rodzice zapisali ją do pierwszego konkursu piosenkarskiego, który wygrała. Od tamtej pory zaczęła wygrywać każdy festiwal w którym mogła rywalizować z innymi. Po pewnym czasie zrozumiała że inni muszą przegrać by ona odniosła zwycięstwo, więc zaprzestała udziałów. Kupiła sobie nowe auto i nim podróżowała, zachwycając kolejnych ludzi swoim śpiewem. Niespodziewanie ziemia zaczęła się trząść i wyszedł w tym samym czasie pająk o ogromnych rozmiarach, porwał ją do krainy koszmarów, tam Kate odnalazła gitarę z wyrytymi inicjałami K.D. Umiejętności dla tej postaci to:Postać Kate Denson można zakupić również w grze za 500 złocistych mikrobiomów lub 9 000 błyszczących odłamków.Klaun jest następnym zabójcą dostępnym w grze dzięki temu dodatkowi można zdobyć go natychmiastowo.Kenneth Chase urodził się w 1932 roku, podczas jego porodu matka zmarła. Ojciec był dla naszego bohatera bardzo surowy i obwiniał go za swoje niepowodzenia, stres. Przez to wszystko Kenneth wpadł w nałogi, nadużywał wszystkiego, a gdy jego ojciec nakrył go na tym uciekł z domu i nie powrócił. Dołączył do cyrku gdzie rosło u niego poczucie władzy nad życiem innych, pierwszy raz złapał ptaka którego chciał wypuścić, lecz później uwięził go. Rosnące poczucie władzy nad życiem doprowadziło go do obsesji i zabijania reszty ludzi. Umiejętności tego zabójcy to:- wzrost: wysoki,- zasięg terroru: 32 metry,- prędkość poruszania się 4,6m/s,- poziom trudności: średni.Odurzająca mieszanka komika- klaun nosi przy sobie 5 butelek, które może uzupełnić poprzez przytrzymanie klawiszu domyślnego (ta czynność go spowalnia). Ma do wyboru dwie mieszanki, jedną żółtą która przyśpiesza jego i innych o daną ilość procent, różowa zaburza pole widzenia po trafieniu nią ocalałego. W lewym dolnym rogu mamy dymek sugerujący jaki kolor butelek mamy dostępny, przełączać pomiędzy kolorami możemy w każdej chwili i tego nie widać.To na tyle z mojej strony, mam nadzieję że artykuł się spodobał. Życzę miłego dnia/nocy/poranka/wieczoru :)