Dead by Daylight - All-Kill dlc.

Witam, w tym artykule opiszę wam dodatek All-Kill do gry Dead by Daylight. Rozszerzenie zawiera nowego zabójcę i dodatkową ocalałą, dostępny jest w cenie 25,49 złotych w sklepie Steam. Pierwsze wydanie miało miejsce 30 marca 2021 roku, za produkcje i wydanie odpowiada Behaviour Interactive Inc. Wszystkie opinie użytkowników są mieszane, aby zagrać w tą zawartość jest wymagana podstawowa wersja gry.

Nie przeciągam dłużej, miłego czytania :)

Yun-Jin Lee

szybka ścieżka- za każdego powieszonego ocalałego dostajemy żeton. Żetony zostają zużyte gdy trafimy świetny test umiejętności, każdy z nich dodaje 1% do naprawy. Jego przyswajalna wersja jest dostępna na poziomie 30. przebój- po ogłuszeniu zabójcy paletą zaczynamy bieg z prędkością 150% normalnego biegu przez 4 sekundy. Efekt ten wywołuje wyczerpanie na 60 sekund. Na poziomie 35 możemy odblokować jej przyswajalną odsłonę. instynkt samozachowawczy- gdy inny ocalały zostanie trafiony w obrębie 12 metrów od ciebie. To przez 6 sekund dostajesz następujące efekty; czerwone zarysowania zostają ukryte, nie zostawiamy śladów krwi, nasze jęki zostają zredukowane o 100%. U innych ocalałych można to odblokować po osiągnieciu poziomu 40.

Magik

oczarowanie- gdy podnosisz ocalałego wszyscy inni w zasięgu naszego terroru dostają efekt narażony na czas 30 sekund. Umiejętność do odblokowania na 30 poziomie. klątwa: panowanie nad tłumem- każdy ocalały może podczas pościgu przeskoczyć przez okno tylko raz, bo byt blokuje to okno na 10 sekund. Umiejętność można odblokować u innych morderców na poziomie 35. bez wyjścia- każde pierwsze powiedzenie ocalałego daje nam żeton, do maksymalnie 4. Po naprawie ostatniego generatora ocalały który dotnie przełącznika bram blokuje oba przełączniki na czas 10 sekund. Każdy żeton zwiększa blokadę o 4 sekundy. Po 40 poziomie odblokujemy przyswajalną wersję umiejętności.

Powyżej wymieniona bohaterka jest częścią dodatku, który możemy zakupić.Nasza postać od lat walczyła o sukces w branży muzycznej i go osiągnęła. W dzieciństwie uwielbiała grać na różnych instrumentach, które niestety zostały zabrane, ponieważ rodzice popadli w długi- dom również został skonfiskowany. Przeprowadzili się do piwnicy bez okien, rodzice pracowali dzień i noc, a nasza bohaterka wychowywała siostrę. W wieku 17 lat zaczęła pracować w studiu Mightee, nie zarabiała na tym nic. By zapaść w pamięć widzów zaczęła zapętlać swój pseudonim, i zaczęła ubierać się w niecodzienny sposób. W ten sposób dostała się do NO SPIN, nowego studia które potrzebowało jej osoby. Yun chciała wyróżnić swój zespół więc nagrała nowy teledysk wraz z Ji-Woon Hak, po dniu ich piosenka stała się hitem. Pewnego dnia wybuchł pożar w którym zginęli wszyscy pracownicy NO SPIN, oprócz Jin i Ji-Woon'a. Niechciała patrzeć bezradnie na ich upadek, zaczęła tworzyć i odbudowywać swoja karierę. Niestety wraz z datą koncertów miejsce miały seryjne morderstwa. Producentka chciała chronić swojego piosenkarza i zwiększyła jego ochronę. Wrzaski ofiary były puszczane w mediach, jednak podczas występu Ji-Woon'a były te same piski co w mediach. Zasięgi zaczęły spadać, a nowa muzyka Ji-Woon była bardzo dziwna, piosenkarz zaczął zabijać członków zarządu. Emanowała wściekłością i żalem, nagle wysunęła się czarna mgła która pochłonęła nasza bohaterkę. Jej umiejętności unikalne to:Ji-Woon Hak jest nowym zabójcą dostępnym po zakupie tego dodatku.Magik od małego przyciągał tłum, napędzało go każde oko które na niego patrzyło. Każde zarobione pieniądze wydawał jego ojciec na różne lekcje, by syn osiągnął sławę. Ji-Woon chciał ciągle tylko: więcej, nasz bohater nie zawiódł ojca. Po paru przedstawieniach trafił do sławnej producentki Yun-Jin Lee, ona wybrała go aby dołączył do zespołu NO SPIN. Lecz nie chciał dzielić sławy na cały zespół, pewnego dnia los się do niego uśmiechnął. Wybuchł pożar w którym zginął cały personel, ocalała tylko Yun. Lee wróciła jego karierę, lecz on zaczął tworzyć utwory które były pełne krzyków. Z każdym koncertem torturował i zabijał ofiary by zdobyć więcej pasji do swoich utworów. Pewnego dnia Yun-Jin przyszła do niego by opowiedzieć że studio chce zmienić jego charakter w utworze. Zaplanował on i zabił wszystkich członków teamu oprócz samej producentki. Gdy podchodził do niej ogarnęła go czarna mgła, która przeniosła go kompletnie w inne miejsce. Jego umiejętności unikalne to:-poziom trudności: łatwy,-prędkość poruszania się: 4,4 m/s,-wzrost: średni,-zasięg terroru 24 metry.Popis- możemy rzucać nożami, po trafieniu 8 razy w ocalałego możemy go zranić. Noży możemy nosić maksymalnie 64 sztuki. Po danej ilości trafień odpala się nam tak zwana "furia. Wtedy przez krótki czas rzucamy nieskończoną ilością noży, po czym zostajemy ogłuszeni. Umiejętność ma tylko za zadanie skracać pościgi.To na tyle z mojej strony, do zobaczenia w kolejnym artykule :)