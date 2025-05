Dead by Daylight - A Binding of Kin dlc.

Cześć, dziś przedstawiam wam artykuł o A Binding of Kin- dodatku do gry Dead by Daylight. Rozszerzenie zawiera tradycyjnie nową zabójczynię i dodatkową ocalałą. Po raz pierwszy dodatek ukazał się 1 grudnia 2020 roku i jest w dostępny w cenie 25,49 złotych w sklepie Steam. Za produkcję i wydanie odpowiada Behaviour Interactive Inc, oceny innych użytkowników są mieszane.

Życzę miłego czytania :)

Élodie Rakoto

Descend

ocena sytuacji- zaczynamy rozgrywkę z trzema żetonami. Podczas gdy znajdziemy otworzoną skrzynkę możemy ją przeszukać poświęcając jeden żeton. Dodatkowo przeszukiwanie szyn jest o 40 % szybciej. oszustwo- gdy mamy tę umiejętność nie możemy się chować w szafkach. Możemy natomiast udawać że się w niej chowamy po kliknięciu w przycisk umiejętności. Podczas korzystania z tej umiejętności nie zostawiamy za sobą czerwonych śladów przez 3 sekundy. Odnawia się to po upływie 60 sekund. intensywna walka- niesie nas zabójca, zdobywamy 35% paska postępu i możemy zrzucić pobliską paletę aby ogłuszyć mordercę.

Bliźnięta

zbieracz- otrzymujesz powiadomienie dźwiękowe gdy ocalały wejdzie w interakcje ze skrzynką lub podniosą przedmiot w promieniu 32 metrów od ciebie. Jeśli mapa no to pozwala pojawiają się dodatkowe 2 skrzynki. opresja- jeśli uszkodzisz jeden generator 3 dodatkowe ulegają uszkodzeniu. Gdy ocalały naprawia jeden z 3 losowych generatorów otrzymują ciężki tet umiejętności. cios łaski- za każdy ukończony generator otrzymujemy żeton, możemy go wykorzystać by przedłużyć nasz atak z rozpędu o 40% (z użyciem tracimy żeton zebrany).

Po zakupie tego rozszerzenia uzyskujemy nową ocalałą (jej nazwa została podana wyżej).Nasza bohaterka urodziła się w Paryżu, natomiast jej rodzice pochodzili z Madagaskaru. Elodie nosiła ze sobą plecak który był zawsze ciężki, nosiła w nim mapy i inne potrzebne materiały do podróżowania. Zwiedzała, poznawała historię i kolekcjonowała różne przedmioty z wielu zakątków pochodzących z Paryża. Gdy miała 14 lat rodzice zabrali ją na wycieczkę na prywatną wyspę. Nie chciała pozostawać na nudnych spotkaniach jej ojca, i pewnego dnia poznała grupę i Feliksa. Pewnego dnia przyjaciele natknęli się na tajną komnatę, w której zniknęli jej rodzice innych uczestników. (bardziej dokładna historia przyczyn i wyglądu zaginięcia znajdziecie w moim artykule o dodatkuBeyond w opisie Feliksa). Nasza postać jako jedyna pozostała przy szukaniu odpowiedzi na jej i popadła w różne teorie spiskowe. Podczas szukania zatrudniła się w bibliotece by uzyskać więcej informacji. Po znalezieniu książki której szukała pojechała na Madagaskar do sekretnych katakumb. W tym miejscu zobaczyła mężczyznę w czarnej szacie przez którego została ogłuszona. W trakcje odzyskiwania przytomności zorientowała się że to krąg fanatyków o których czytała w książce. Podczas odprawiania rytuału ziemia zapadła się pod naszą bohaterką i wpadła w czarną dziurę. Już nikt więcej jej nie widział. Jej umiejętności do odblokowania to (punkt 1 można odblokować po zdobyciu 30 poziomu w indywidualnej krwistej sieci, 2 po zdobyciu poziomu 35, 3 po osiągnięciu 40 poziomu):Charlotte i Victor to kolejny morderca którego możemy odblokować po zakupie tego rozszerzenia.Oboje narodzili się w 17 wieku, ich narodzenie graniczyło z cudem. Ciało Viktora wyglądało jak dodatek do Charlotte. Matka tej dwójki zaczęła chorować, przez co nasze bliźniaczki były zmuszone kraść. Pewnej nocy ich dom otoczyły pochodnie, inni zaczęli ich brutalnie uderzać i krzywdzić. Matkę oskarżono o czarnoksięstwo, bo urodziła demona, jej dzieci musiały na nią patrzeć jak płonie na stosie. Dobroć dzieci minęła wraz z śmiercią ich matki, wsadzono ich do klatki i sprzedano. Eksperymentowali na nich, po czym na ostatniej próbie udało im się uciec. Lecz Viktor był już nieżywy, Charlotte musiała żyć w kanałach miasta. Po czasie pochłonęła ją mgła, czarna mgła.. Jej umiejętności unikalne to (punkt 1 można odblokować po zdobyciu 30 poziomu w indywidualnej krwistej sieci, 2 po zdobyciu poziomu 35, 3 po osiągnięciu 40 poziomu):- poziom trudności: trudny,- prędkość poruszania się: Charlotte 4,6 m/s, Victor 6m/s,- zasięg terroru: Charlotte 32 metry, Victor 0,- wzrost: wysoki.Więź krwi- Jako Charlotte możemy wypuścić i kontrolować Victora. Gdy kontrolujemy młodszego brata, siostra nie posiada zasięgu terroru. Victor nie widzi czerwonych zarysowań, kiedy Victor jest bezczynny to ocalali mogą go zniszczyć (będzie się regenerował 90 sekund). Victor może skakać i ranić ocalałych nawet do stany krytycznego, czyli rozgrywka ja dwóch zabójców kontrolowana przez jednego gracza.To na tyle z mojej strony, mam nadzieję że artykuł się spodobał. Do zobaczenia w następnym artykule.