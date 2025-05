( 1 ratings)

Czy możesz być ZA MŁODYM na bycie w drużynie e-sportowej w CS:GO?

Czy możesz być za młody na bycie pro graczem w Counter Strike Global Offensive? Odpowiedź jest prosta, NIE Czy możesz być za młody na bycie pro graczem w Counter Strike Global Offensive? Odpowiedź jest prosta, NIE



Wiek nie ma znaczenia, jestes za młody żeby grać, za młody aby być dobry, jeszcze wiele przed tobą. Te zdania prawdopodobnie mogły wam sie obic o uszy jeżeli jestescie młodymi graczami, a starszym mogą te zdania uciekać z ust. Mało motywujące byłoby powiedziec "W każdym micie jest ziarnko prawdy", a "Nic nie jest czarne i białe, lecz w odcieniach szarości", a prawda jest taka, że żeby być dobrym trzeba poświecic wiele czasu, wiele pracy, a przy okazji być bardzo wytrwałym i rzytelnym w tym co sie robi. Jeśli interesujecie sie Counter Strike'iem to prawdopodobnie zdażyło wam sie oglądać różne LAN'y, bądź robicie to często. W każdym razie na takich turniejach mozecie zobaczyc siedzacych na swoich stanowiskach graczy którzy jakby na to nie patrzec są w dojrzałym wieku, czyli częstą powyżej osiemnastego roku życia. Prawda jest taka, że większość profesjonalnych drużyn woli posiadac w swoich składach graczy pełnoletnich, a to wynika z chociażby z ułatwień formalnych. W koncu osoba dorosła może w pełni za siebie odpowiadac, nie potrzebuje opieki na wyjazdach, a do tego ma ustabilizowane hormone, które w młodszym wieku lubią buzować. Spokojnie, prawie każdy przez to przechodził, to normalne. Jednak drużyny profesjonalne nie zamykają sie na talenty, ba! To by było głupie z ich strony aby rezygnować z najwiekszych wymiataczy ze względu na tak małą istotną rzecz jaką jest wiek. Naprawde dobrym przykładem bedzie flamie z drużyny Natus Vincere, czyli po prostu Navi. Urodził sie on w 1997 roku, aktualnie ma 21 lat, jednak mając 10 lat zaczął grac w gry, w wieku 12 lat dołączył do pierwszych drużyn gamingowych (Oczywiscie bardziej amatorsko). W wieku 17 lat dołączył do Navi, choć wcześniej należał do USSR, DaT Team, czy HR. Jeszcze lepszym przykładem, którego historia nie jest tak długa do opowieści,to aktualnie 15-letni gracz o nicku frozen, który na profesjonalnej scenie ma już 2 lata doświadczenia. Może ten słowacki gracz nie jest na poziomie światowym, ale naprawde niewiele mu brakuje. Jedno jest pewne. Jego przygoda z e-sportem dopiero sie zaczyna i za kilka lat będzie wielki, przynajmniej tego mu życze. Te dwa przykłady pokazują ze wiek nie ma totalnie znaczenia, albo dobra, ma znaczenie ale w nieco innym znaczeniu. Masło maślane. Jednak im jestes mlodszy tym bardziej mozesz poswiecic sie swoim pasjom, tym wiecej wysilku mozesz wlozyc w tym co robisz, latwiej przyswajasz swoją wiedze, lepiej rozwijasz swoja koordynacje ruchową. To tyle, dziekuje za przeczytanie. Jesli nie wstydzisz sie podaj swój wiek oraz ile grasz w cs'a w komentarzu. Życze miłego dnia/wieczoru i do zobaczenia ;)