Czy kupowanie skinów w CS:GO ma sens?

Otóż ostatnio zastanawiałem się nad sensem "podniecania się" graczy, kiedy otrzymują jakieś drogie skiny np. do noża, karabinu. Co tak naprawdę dają nam te piksele w grze? Dowiesz się wszystkiego w dalszej części artykułu.

Dlaczego ludzie tak chwalą się swoimi skinami?! Otóż większość graczy, którzy nie posiadają żadnych droższych skinów zazdroszczą tym, co takowe mają. Jednak zastanówmy się.

Skiny to również pieniądze

Wielka popularność oraz proces, w jaki nowe skiny zostają wprowadzane na rynek, sprawiają, że każdy ze skinów dostępnych w Counter-Strike: Global Offensive posiada jakąś wartość, którą można wyrazić w amerykańskich dolarach. W związku z tym na skinach można zarobić w więcej niż jeden sposób.

Każdy z nowo wprowadzanych skinów trafia do skrzynki. Choć przynajmniej w teorii możliwe jest wydropenie takiego skina jako losowej nagrody po meczu lub za zwiększenie swojej rangi, to w praktyce w ten sposób dostać możemy jedynie skiny warte po kilka centów. Jednak żeby zwiększyć swoje szanse na rzadszego i bardziej pożądanego skina, który prawie na pewno będzie o wiele droższy od normalnie zdobywanych zwyklaków, trzeba pootwierać trochę skrzynek. Każda skrzynka ma zestaw skinów, z którego losowo wypada jeden z nich, uwzględniając przy tym, że drogich i rzadkich skinów jest stosunkowo niewiele.

Czy jest sens?

Czy jest sens wydawać PRAWDZIWE pieniążki na ładniejszą broń? Nie oszukujmy się, każdemu, kto gra w CS:GO podoba się lepsze malowanie karabinu, noża. Ale powtarzam pytanie, czy jest sens? Otóż można wyjść z kliku założeń:

osoba jest nie lubiana i woli wydać pieniądze na skórki do gier, niż zapoznać się z jakąś dziewczyną i zaprosić ją np. do kina (jednak patrząc na ceny skinów można i by wziąć ją do hotelu, który ma te pięć gwiazdek i spędzić tam nawet kilka nocy)

człowiek myśli, że coś mu to da, jednak to nieprawda, wszystko to tylko piksele w grze

są też ludzie, którzy już są nałogowcami i uważają, że tym razem wygrają w obstawianiu meczy, a jednak kończy się tak, jak zawsze – przegrywają, obwiniają drużynę, na którą postawili, a skiny do stawiania same nie przyjdą, więc kupują kolejne

Skiny dają nam radość. Nie wiem dlaczego, ale tak jest. Osoba posiadająca skiny jest bardziej szczęśliwa z gry i z samego siebie. To wszystko siedzi w naszych głowach. Kiedy ludzie zrozumieją, że kiedyś CS:GO się skończy, to przestaną wydawać na marne swoje pieniądze.



Tak samo jest z Skrzynkami, które nie dość że są niesamowicie drogie, mogą zaskoczyć jak słabe skiny z nich wypadają tak samo jak na innych stronach

można by było użyć takiego powiedzenia "nigdzie nie warto otwierać, to jest jak kasyno, a kasyno zawsze wygrywa" Wiele stron i ludzi po prostu scamuje ludzi na skiny, przez co lepiej nie zagłębiać się w te tematy tylko grać w CS:GO z czystej przyjemności.







Najdroższe przedmioty

Przypomnę, że skin do broni toktóra nie daje pomocy w strzelaniu, szybkości ani żadnej innej przewagi nad przeciwnikiem poza respektem na serwie. Nic się nie zmienia poza kolorkami. Wyjątkami są noże, które wyglądają całkiem inaczej i mają ciekawe dźwięki oraz animacje, którymi po prostu fajnie się pobawić. Są one uważane za "niezwykle rzadki przedmiot specjalny", więc i kosztują najwięcej. Ale ile ludzie potrafią dać za wirtualne przedmioty?