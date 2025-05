Ostatnio na różnych forach pojaiwa sie temat: czy CS:GO upada? Aby dowiedzieć się wiecej na ten temat przeczytaj ten artykuł!;)

Niektórzy mówią, że czas CS:GO już dawno się skończył, lecz są też tacy co przekonują, że tak nie jest. Postaram się przedstawić dwiestrony medalu, aby porównać ocenić sytuację tej gry.

UPADA



Gracze twierdzący, iż gra dobiega swojemu kresu, mają ku temu podstawy. Otóż gra jest już coraz starsza, w końcu ma już 6lat, co sprawia że gracze zaczynają się nudzić tą samą rozgrywką. Wiele graczy wgrywa tzw 'cheaty' które ułatwiają im rozgrywkę, lecz innym graczom utrudniają. Moderatorzy nie mogą sobie z tym poradzić (przez za dużą ilość).

Drugim powodem jest dodanie blokady czasowej do wymian. Od teraz, aby zrobić wymianę skina trzeba poczekać 7 dni, przez co owe bardzo staniały i VALVE ma mniej funduszy na rozwój gry. VALVE przestaje rozwijać CS'a i skupia się na innych produkcjach, takich jak Dota 2 czy Artifact.



Kolejną przyczyną powolnego upadku są inne gry na rynku. Lepsza grafika, szybszy rozwój i wiele innych aspektów gier poprostu wyprzedza Counter Strike'a. Gry o podobnej tematyce, takie jak PUBG czy nowa gwiazdka Fortnite są chętniej grane przez użytkowników. Dla przykładu, PUBG nie ma blokady czasowej, oraz (tak samo jak Fortnite) ma tryb BattleRoyal który jest teraz na hype.



Doświaczeni gracze powoli przestają grać w CS:GO, co czyni rozgrywkę mniej przyjemną. Osoby nie chcą grać ze słabymi graczami i bardzo się zniechęcają.





NIE UPADA

VALVE nie dokonca porzuciło tę grę i wprowadza do niej coraz to nowsze mapy i skiny. Gracze dużo już osiągnęli na swoich wieloletnich kontach i nie chcą ich zostawiać, więc kontynuują rozgrywkę.



Counter Strike to dobra gra do grania ze znajomymi, ponieważ odbywa się w 5 osobowych drużynach, które można samemu wybrać lub wylosować. Więc jeśli gra w nią jedna osoba to zaprosi do niej tez swoich znajomych, aby znać swoją drużynę.



W nowszych grach, a tymbardziej w Fortnite, jest bardzo uproszczona i rysunkowa grafika, która przyciąga młodsze osoby. Owszem, nie każdy kto gra w Fortinite'a jest dzieckiem, ale w porównaniu do Counter Strike'a jest tam nich o wiele więcej, co zniechęca starszych graczy.

PODSUMOWANIE



Jak widzicie, wiele więcej jest argumentów że CS jednak upada. Nie mamy na to wpływu.

Jaki z tego wniosek? CS:GO upada, raczej nie przyciągnie już więcej nowych graczy przez inne, podobne i lepsze pozycje na rynku, lecz zawsze zostanie tam grupa fanów którzy będą grać.