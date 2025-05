CSGOLounge powraca z betowaniem skinów?

Według mnie, to co zostalo zamknięte, nie powinno być już ponownie otwierane. Tego typu strona niszczyła społeczność CS:GO, która zajmowala się głównie betowaniem, a jeśli przegrali jakiś bet, swoją agresję wylewały na fanpejdżach proplayerów, czatach itp. Dodatkowym argumentem przeciw, był prawie brak weryfikacji wieku i kraju w którym się betowało. W wielu krajach jest to nielegalne, a z tego co mi wiadomo, jest to zabronione do lat 18 w każdym kraju. Jeśli zmieniliby swoją politykę co do tego, to jestem nawet skłonny przemyśleć.



Oczywiście są też głosy "za", takie jak to, że właściciele tej strony, bardzo rozwijali e-sport, poprzez sponsorowanie w wielkim stopniu turnieji, organizacji i tym podobne.



Czekam na waszą opinię w komentarzach. Starajmy się być obiektywni!

CSGOLounge, czyli niewątpliwie jedna z największych stron związanych z CS:GO, powraca z betowaniem meczy skinami z Counter Strike'a? Czy to jest możliwe? Obadajmy to razem! Strona, która nie tak dawno musiała zakończyć swoją działalność związaną z betowaniem meczy za skiny, planuje wielki powrót?Może się tak zdarzyć, ponieważ za sprawą przejęcia udziałów przez ESforce Holding (właściciela Virtus.pro) jest to całkiem możliwe. Od 1 stycznia 2016 roku, 90% udziałów firmy "LOUNGE" należy do założycieli Virtus Pro.16 listopada, Jarosław Pasha Jarząbkowski dodał post z takim opisiem "Chcieliby żebyśmy wyczarowali csgolounge znowu ?". Do zdjęcia dorzucone było też zdjęcie, które nie było związane z tematem, dlatego wam tego nie załączam. Wracając - sądzicie, że jest możliwy powrót betowania? I co sądzicie o takim rozwiązaniu?