CS:GO vs CS 1.6

jest grą bardzo znaną i lubianą. Mała część społeczności pamięta wcześniejszego hita jakim byłZatem, która wersja gry Gabena Newella jest lepsza? Piszcie w komentarzach jakie jest wasze zdanie. Przedstawie wam teraz argumenty, dlaczego moim zdaniem lepsza jest nowsza część tej gry. Serdecznie zapraszam :DSzczególnie grafiką. Jak wiele osób twierdzi, grafika starszej wersji tej strzelanki bardzo odstaje od grafiki gier dzisiejszych czasów.Różnią się one również tym, iż w Counter Strike Global Offensive za skiny się płaci. I to nawet sporo. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych skinów, a mowa o AWP Dragon Lore, jest warty ponad 300$.Tak to prawda. Niedawno gra ta stała się zupełnie darmowa, co nie podoba się niektórym graczom. Faktycznie, zgadzam się, wydaję się to dość niesprawiedliwe w stosunku do innych, którzy musieli ją zakupić prędzej. Jednak patrząc na to z drugiej strony teraz możesz zagrać nawet i ty!Wiadome jest to, że Global Offensive ma lepszą grafikę ale czy tylko to czyni go lepszym? Oczywiście, że nie! Tutaj granaty nie latają jak papierowe samolociki, co działo się w starszej wersji. Dostępny jest również nowy granat pod nazwą wabik. Nie dużo graczy go używa, lecz moim zdaniem jest on bardzo przydatny. Wydaje on mianowicie odgłosy strzałów, co z kolei nieźle może zgubić naszego przeciwnika. Kolejnym argumentem jest ilość trybów. Słyszeliście kiedyś o skrzydłowym w CS 1.6 ? W bestsellerze trybów tego typu jest cała masa. Możesz się o tym łatwo przekonać!Poziom trudności wzrasta wraz z naszymi postępami, nazywanymi rangą. Jakie mamy rangi? Oto one:Gdzie są lepsze? To jest kwestia sporna. Wszystko zależy od administracji, która zazwyczaj jest miła i stara się nam pomóc z problemami. Niestety w klasyku nie udostępniono jeszcze aren 1 vs 1 czy 2 vs 2Czy mamy się tego spodziewać? Skądże! Od wieków nie dodano tam jakiejkolwiek aktualizacji. Przeciwieństwem jest CS:GO, gdzie aktualizacje są co lada moment!Świetnym przykładem jest świąteczna aktualizacja. Dodano śnieżki! Po co komu broń jak możesz równie dobrze wrócić do czasów dzieciństwa?Tutaj nie mam własnego zdania. Na całym świecie znajdują się osoby z nielegalnym oprogramowaniem, tylko po to aby odebrać radość z rozgrywki innym. To jest świetny moment aby wyjaśnić wam, że nie warto oszukiwać. Zapamiętaj, że staniesz się dobrym graczem nawet bez używania jakichkolwiek cheatów. Jak to mówią trening czyni mistrza. :D