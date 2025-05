CS:GO vs Bukmacherstwo i kasyna

Witam wszystkich czytających! W poniższym artykule pod lupę weźmiemy sytuacje kasyn oraz obstawiania meczów w CS:GO po stanowczych decyzjach podjętych przez Valve w ostatnim czasie. Życzę miłej lektury, zachęcam do oceniania i zostawienia swojej opinii, to bardzo pomoga!

Bukmacherka jak i kasyna, w których głównym produktem były skiny w CS:GO stały na bardzo wysokim poziomie. Niedawno dowiedzieliśmy się, że właściciele FaZe Clan zarabiali ogromnie pieniądze na swojej ruletce, a to właśnie dzięki tym zaoszczędzonym pieniądzom byli w stanie zainwestować w swoją własną organizację. W pewnym momencie czar ruletek i kasyn w CS:GO prysł, co się wtedy stało?

Wielka zmiana w systemie wymian przedmiotów na Steamie.

Valve postanowiło stopniowo zniechęcać ludzi do uczestniczenia w hazardzie, którego przedmiotem były skiny w grze CS:GO. Niestety, nie przynosiło to jednak pożądanych rezultatów, wtedy też Valve zdecydowało się na podjęcie bardziej stanowczych ruchów.

Valve pod wodzą Gabe'a Newell'a podjęło stanowczy krok. Zablokowane zostały największe strony do obstawiania zakładów na różne mecze, a także największe strony, które oferowały graczom hazard. Ten radykalny krok zdecydowanie nie spodobał się fanom tej gry, jednak deweloperzy już nigdy nie powrócili do tematu hazardu, a swojej decyzji nie cofnęli. Istotną zmianą było również to, że po jednej z aktualizacji Steama nie mogliśmy już tak płynnie wymieniać naszych przedmiotów w ekwipunku, pojawił się bowiem "trade ban". Owy trade ban polegał na tym, że nowo otrzymane skiny oraz wszystkie przedmioty na platformie Steam nie mogły być wymienialne przez pierwszy tydzień. Oznacza to oczywiście upadek wszelkich jackpotów, gdyż każdy przedmiot musiał odczekiwać tydzień by móc być ponownie przesłanym innemu użytkownikowi. W tym okresie upadło wiele ruletek, jackpotów i kasyn ogółem, pozostali tylko najwytrwalsi.

Dzisiejsza sytuacja kasyn oraz ruletek w CS:GO

Dzisiaj sprawa wygląda już nieco lepiej. Tak jak wspominałem wcześniej, Valve nigdy nie zdecydowało się znów wspominać o hazardzie, który zaczął odbudowywać swoją pozycje. Już teraz istnieje wiele stron, na których znowu możemy wymieniać nasze przedmioty za monety, którymi możemy grać na różnych stronach hazardowych. Czy Valve kiedykolwiek postanowi znowu sięgnąć po restrykcje dotyczące hazardu w CS'ie? Cóż, odpowiedź na to pytanie znają tylko deweloperzy gry, pewne jest natomiast jedno - ruletki w CS:GO nigdy nie będą wyglądać już tak jak kiedyś, po wszystkich zmianach przepływ skinów nie jest już tak płynny, jak był kiedyś. Dlaczego Valve podjęło taką decyzję? Cóż, możliwości jest kilka, jedna z nich mówi, że zauważyli oni zmniejszony przepływ transakcji na steamie, a co za tym idzie mniej osób odprowadzało podatek od zakupu = mniejsze korzyści dla samego Valve, bo jeśli nie wiemy o co chodzi - to chodzi o pieniądze.