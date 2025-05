CS:GO Valve VS Gambling, runda 2

Dosyć niedawno pisałem artykuł o umierającym gamblingu w CS:GO, i jak się okazuje, zmartwychstał cały ten hazard, niczym Chrystus z tą różnicą, że nie w 3 dni, ale w 30. Przybliżę dziś na podstawie mojej wiedzy jak to możliwe.

Przede wszystkim trzeba sobie wyjaśnić jedną rzecz - Valve NIE ZAKAZAŁO hazardu jako takiego, chcieli być sprytniejsi, i niestety nie udało im się to. Firma Gabe'a Newell'a zakazała używać systemu "Steam OpenID", do celów przez nich nie przewidzianych, czyli najzwyczajniej w świecie do możliwości stawiania kasyn.

Jak można się domyślić, nikt nie stał bezczynnie, już niedługo po całym harmiderze związanym z ( nie oszukujmy się ) hucznym upadkiem gamblingu. Niektórzy lamentowali, niektórzy nie, ale wirtualne ośrodki hazardu powróciły. Stało się to, dlatego że strony hazardowe przestały używać "Steam OpenID", a zaczęły działać na takiej zasadzie, że pomiędzy wpłacającym a stroną, znajduje się inna, pośrednicząca strona, na którą wpłacamy skin, jednak aby móc to zrobić musimy podać swój Trade Url, i ustawić ekwipunek na publiczny, aby strona znajdująca się po środku, mogła wysyłać nam oferty. Kiedy wpłacisz skina/skiny, zostajesz zweryfikowany z tym kontem którym zalogowałeś się na ruletce, i otrzymasz wirtualną walutę kasyna.

Dzięki pomysłowości niektórych osób, hazard w CS:GO powrócił, jednak jest teraz o wiele słabszy, i nie ma tych stron tak dużo, a reklamy tych ruletek/jackpotów czy innego tego pokroju diabelstwa już tak nas nie zasypują.

Osobiście uważam, chociaż nie oznacza że tak będzie, to że Valve wyda kolejne oświadczenie, w którym dadzą już totalnie popalić hazardowi. Przejdźmy dalej, czyli dlaczego Valve zamyka hazard.

W poprzednim artykule pisałem że może być to spowodowane tym, że firma z Kirkland ( U.S.A. ), została pozwana za wspieranie i przymykanie oczu na hazard, jednak ostatnio usłyszałem kolejną, ciekawą, i prawdopodobną teorię na ten temat.

Według tej opinii, Valve zamyka ruletki, dlatego że wiele osób, zamiast sprzedawać swoje skiny na rynku społeczności, wrzucało je do inwentarzy takich stron, gdzie następnie dostawali Coins'y ( Monety ), za które kupowali nowe skiny, wszystko z ominięciem 15% podatku od sprzedaży który istnieje na Rynku Społeczności Steam. Obrót skinami jest ogromny, a jakby nie patrzeć, takie kasyna zabierały część tego 15%, a nikt chyba nie lubi gdy zabiera się mu pieniądz, prawda?

Na dziś to tyle, mam nadzieję że czytało się przyjemnie i miło :P