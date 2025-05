( 5 ratings)

CSGO upada? Najnowsza aktualizacja

Czy to koniec cs:go? Czy Counter Strike umiera? Najnowsza aktualizacja 29.03.2018.Aktualizacja

Dnia 29.03.2018 Valve postanowiło wprowadzić aktualizację do naszego ukochanego cs'a, dzieki której wymiany zostana wstrzymane na tydzień. Według Valve ma to mieć związek z popularnym, scamem na graczach cs:go. Nie ukrywam też zostałem oscamowany...

Ta aktualizacja spowoduje kolosalne straty na naszych ulubionych stronach z ruletkami, crashem czy tez popularnym otwieraniem skrzynek. Te stronki zaczną mniej zarabiać co spowoduje mniejszą ilość zarobków. Jaki to ma wpłym na cs:go? Wiekszość stronek na których tracimy bądź zyskujemy kaskę lub skiny sponsorują spotkania e-sportowców takich jak IEM czy też inne. Te stronki pchają Counter Strike'a do przodu. Dzięki tej akualizacji mniejsze strony wszysko stracą i już dzisiaj nie można wypłacać skinów z niektórych stronek. Ta aktualizacja spowodowała kolosalny upadek cen skinów, zobaczcie na swój ekwipunek i nawet najtańsze skiny straciły na wartości. Jest szansa że Valve kiedyś usunie tą aktualizację. Wszyscy cierpią na tym ale strony najbardziej. Nawet nie można już z kolegą sie wymienić. W samym opisie aktualizacji jest napisane, że aktualizacja nie jest to definitywna zmiana. Dodam jeszcze kilka innych kwestii.

Lenistwo Valve

Valve nic nie robi z cs:go leci tylko na kase. Operację wychodzą co pół roku jak nie więcej. Bugi występują w setkach jak nie w tysiącach, dobrze o tym wie i nic z tym nie robi. Co chwile dodają nowe skiny, rekwicę, graffiti, naklejki i juz od kilku miesięcy słyszymy o breloczkach do broni, brakuje jeszcze tylko sandałow i ubrań. Odświeżają mapy co kilka miesięcy i tyle. Nie długo ma być remake mapy Mirage, głowna mapa cs:go oprócz oczywiście Dusta II, osobiście boję się tego remake'u. Valve jest mistrzem kopaniem dołków pod sobą.

Lecenie na kasę

Valve leci na kasę nie miłosiernie, dodaje nowe skiny, skrzynie i rózne bezsensowne rzeczy. Posiadam w swojej kolekcji kilka droższych skinów ale bez przesady.

Cheaterzy

Na swojej drodze spotkałem kilkudziesięciu cheaterów. Vakve obiecało że zrobi coś z tym ale nadal jest ich bardzo dużo. Anty-cheaty, overwatche ale nic to nie daje sam robię po kilka overwatchy w tygodni i jeden czysty znajduje 1/10 demek. Żałosne. Najwięcej cheaterów jest w goldzie sam tam twie i postanowiłem kupić nowe konto i wbiłem mg1. Widać róznicę.