CS:GO umiera? Zdecydowanie NIE!

Na wielu forach możemy natchnąć się na opinie jakoby CS:GO był martwą grą i nikt w niego już nie gra. Przykładem może być choćby niedawno przeczytany przeze mnie temat tutaj na forum. Natchnęło więc mnie to do pisania. Gdy przestawałem grać w 2018 roku Counter naprawdę chylił się ku upadkowi, mała ilość graczy, długie czekanie na mecze były na porządku dziennym. Miło zaskoczyłem się teraz kiedy znowu wracam do gry. Okazuje się, że Counter-Strike jest w tej chwili najbardziej popularny w swojej historii.

Zacznijmy od krótkiej analizy statystyk.



Na pierwszy rzut oka łatwo zauważyć, że do gry "w którą nikt nie gra" stale przybywa graczy. Z miesiąca na miesiąc społeczność CS'a się rozrasta. Przybywa nowych graczy jak i starzy gracze wracają na fali popularności. Ponad 950 tys. graczy w szczytowym momencie w grze z 2012 roku na pewno robi wrażenie. Zadajmy więc pytanie co ma wpływ na to, że Counter-Strike odbił się od dna i wrócił na salony. Warto wspomnieć, że w 2018 roku średnia ilość graczy była dwa razy mniejsza niż obecnie.



Co sprawiło że CS:GO wróciło na szczyt najpopularniejszych gier steama?





Valve zauważając spadek zainteresowania swoim tytułem postanowiło działać, co jak na tą firmę rzadko się zdarza. Zaczęło się od wprowadzenia CS:GO jako tytuł "Free to play" jednak nie dawało nam to możliwości konkurowania z innymi graczami lecz tylko z zaciszu własnego systemu. Był to czysty zabieg marketingowy po to aby graczom pokazać grę. Można nazwać że w tym czasie darmowy CS:GO był tak jakby grą Demo. Młodsi gracze mogą nawet nie wiedzieć czym jest gra demo, w skrócie jest to darmowa część gry wydawana w celu promocji i zachęcenia do zakupu pełnej wersji.

Nie spełniło to jednak oczekiwań firmy. Końcówka roku 2018 i mamy to CS:GO jest darmowy oraz umożliwia konkurowanie z innymi graczami. Mało tego dostaliśmy nowy tryb "Danger Zone" czyli Battle Royal'e w Counter-Strike'u. W krótkim czasie do gry przybyło ponad 200tys. nowych graczy co dosłownie podwoiło poprzednią ilość. Cały 2019 rok był odrodzeniem CS'a ilość graczy przekraczała o ponad połowę względem roku 2018.



Kolejnym wielkim "BOOM" było wprowadzenie długo oczekiwanej operacji. Operacja Shattered Web wprowadzona jesienią 2019 roku bardzo pozytywnie podziałała na tytuł. Zachęciła starych graczy do powrotu jak i nowym do kupna i zasilenia portfela Valve.



Wpływ E-Sportu na popularność



Oczywiście fakt, że CS:GO jest tytułem e-sportowym pozytywnie działa na tytuł. Jednak trzeba pamiętać, że to właśnie dzięki popularności gry ESL jak i inne marki stale wspierają i inwestują w turnieje. W moim odczuciu nie sądzę jednak żeby sama popularność CS'a w e-sporcie znacząco przyczyniła się do wzrostu liczby graczy. Dlaczego? Turnieje były zawsze, a graczy jakoś specjalnie z tego powodu nie przybywało.



Odczucia w grze



Mimo ogromnej popularności CS'a ciężko zauważyć tą ilość graczy. Powodem tego prawdopodobnie jest fakt, że społeczność jest bardzo podzielona. Większość nowych graczy kuszonych darmowym tytułem gra głównie tryby rozrywkowe typu wcześniej wspomniany "Danger Zone". Warto wspomnieć również, że konto free to play otrzymujemy bez statusu Prime, który to dzieli graczy podczas wyszukiwania gier. Pomijam już zupełnie fakt, że jakiś procent graczy kompletnie ignoruje serwery Valve. Wszystko to powoduje, że na wyszukanie gry w trybie turniejowym czeka się zwykle około 2 minut. Dla porównania dodam od siebie, że kiedyś wystarczyła minuta i zupełnie pomijam rangi ponieważ w większości wygląda to podobnie. Natomiast na znalezienie gry w trybie danger zone czeka się niewiele od kilkunastu sekund do minuty.



Podsumowując



Counter-Strike zdecydowanie nie jest martwym tytułem. Liczba graczy grających jednocześnie zbliża się do miliona. Gdy przekroczy ten próg zapisze się w historii jako jeden z najpopularniejszy o ile nie najpopularniejszy tytuł gry z gatunku FPS. Przy okazji zachęcam starych graczy do powrotu jak i nowych do zapoznania się z tytułem.