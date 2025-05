[CS;GO] Najlepsze tanie i ładne skiny do pistoletów

Glock-18 | Palnik Bunsen

Witam. Chciałbym wam dzisiaj zaprezentować moim zdaniem jedne z najtańszych oraz najbardziej schludnych skinów do danej broni z kategorii pistoletów. Ceny podaję z rynku Steam. Zapraszam do lektury :)Myślę, że w tym przypadku nie ma o czym myśleć.a to jeden z najładniejszych skinów do tej broni, kosztujący jedynieza wersję Field-Tested. Warto zauważyć, że w przypadku tego skina, nie widzimy zadrapań czy też rys, lecz skin wraz ze spadkiem stanu broni jest coraz ciemniejszy.Moim zdaniem problemem skinów do tej broni jest brak jaskrawych kolorów. Każdy skin na którego zwróciłem uwagę, był spłowiały i bez kolorów. Brałem pod uwagę wiele, skinów min. oceaniczny, pulse czy miejsce ryzyko, ale wszystkie było jakby pozbawione życia. Dlatego skinem do podstawowej broni antyterrorystów zostałw stanie Minimal-Wear za. Bardzo elegancki skin, a do tego złote ornamenty dodają mu życia.Tutaj miałem już troszeczkę, większy problem z wyborem, lecz w końcu padło naBattle-Scared. Podobnie jak ze skinem powyżej, stan broni sprawia, że jest ona tylko i wyłącznie trochę ciemniejsza.Jedna z moich ulubionych broni, nie tylko ze względu na jej przydatność podczas rund eco, ale także, ze względu na ilość oraz cenę skinów do niej. Zastanawiałem się nad kilkoma skinami, bo jest przecież świetny i nie taki drogi Franklin, lecz wybór padł w końcu naFT. Świetny futurystycznie wyglądający skin, za jedyneŚwietna broń ze świetną penetracją pancerza zasługuje na świetnego skina. Więc oto jest:w stanie Minimal-Wear. Piękny metalicznie połyskujący skin w stylu glock'a palnik bunsena. Zanie znajdzie się nic lepszego!Po nerfie stał się trochę mnie użyteczny, co nie znaczy, że ludzie już go nie używają. Tutaj miałem całkiem duże pole do popisu. Tec ma wiele wspaniałych i tanich skinów. Zdecydowałem się jednak wybraćMW za jedyne! Ładnie się prezentuje a to jest przecież najważniejsze :)W tym przypadku miałem trochę utrudnione zadanie, gdyż nie mogłem się zdecydować :). CZ'tka ma kilka ładnych i tanich skinów takich jak nadruk czy skrętka. Jednak wybrałemw stanie MW, gdyż wyróżniała się na tle innych "małych automatów". Możecie kupić tego skina w cenieNo i na deser zostaje nam deagle . A z racji, że to to deser to będzie to najdroższy skin w zestawieniu :D. Zwycięzca zostaje :w stanie MW. Ten skin to czysta elegancja. Klasa sama w sobie. Myślę, że nie muszę już nic dodawać oprócz ceny czyli AŻ- szaleństwo!Mam nadzieję, że zestawienie wam się podobało. Możecie podzielić się swoimi ulubionymi skinami do danej broni :). I mam jeszcze pytanie, czy chcielibyście zobaczyć tego typu zestawienie broni głownych? Dzięki, za przeczytanie!