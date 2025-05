CS:GO Najlepsze skiny #1 - pistolety

USP-S Kora mózgowa

P2000 Żywiołak





Glock-18

Glock-18 Żywiołak wodny

Dwie Beretty | Przystań

P250 Daj pyska

Tec-9 Toksyczny

Five-SeveN Hiperbestia

CZ75-Auto Eco

Desert Eagle Smok kumicho

Najlepsze skiny do pistoletów według mojego zdania. W tym artykule przedstawię wam według mnie najlepsze skiny do pistoletów.Pistolety są podstawową bronią w pierwszych rundach meczy. Przydają się również gdy skończą nam się naboje w karabinie. Każdy pistolet ma inna charakterystykę strzelania i sprawdza się lepiej bądź gorzej w różnych sytuacjach.Podstawowy pistolet po stronie antyterrorystów. Jest dość celny, dobry na długi dystans. Kosztuje 200$cena: 80złPistolet dostępny po stronie antyterrorystów zamian USP-S. Kosztuje 200$ognia cena: 40złPodstawowy pistolet terrorystów. Dość szybko strzela, dobry na małą odległość. Według mnie najgorszy pistolet - zadaję bardzo mało obrażeń, ale za to bardzo szybko strzela i ma dużo amunicji. Kosztuje 200$cena: 35złMało używane pistolety, dobre na mały dystans. Kosztują 400$cena: 16złSprawdza się na średnim dystansie. Idealny na rundy pół eco. Kosztuje 300$cena: 65złBroń dostępna dla terrorystów, bardzo szybko strzela, idealny na średni dystans. Można powiedzieć, że jest to wersja CZ75-Auto z większym magazynkiem Kosztuje 500$cena: 7złPistolet dostępny wyłącznie dla antyterrorystów, dobry zarówno na bliskie odległości jak i dalekie. Na bliskie odległości możemy biegać podczas strzelania, ponieważ jest dość celny i ma dużo amunicji w magazynku .Kosztuje 500$cena:230złZamiennik dla Five-SeveN'a i Tec'a-9. Automatyczny pistolet dobry na każdą odległość jednak trzeba uważać na małą liczbę amunicji która szybko się kończy. Kosztuje 500$cena: 8złIdealny na średni i duży dystans. Zadaje bardzo duże obrażenia. Potrafi zabić przeciwnika jednym strzałem w głowę. Na bliskie dystanse również daje rade jednak musimy trafić przeciwnika każdym wystrzelonym pociskiem. Kosztuje 700$cena: 65złJest to moje zdanie wiec niektórym mogą się podobać te skiny, a innym nie. Planuje kolejne artykuły dotyczące skinów do pmów i karabinów. Ceny podane przy każdym skinie dotyczą stanu fabrycznie nowy i mogą ulec zmianie. Wybierałem skiny które posiadają dużo kolorów dobrze skontrastowanych ze sobą. Skiny w gorszych jakościach są dużo tańsze jednak wyglądają znacznie gorzej. Jeżeli ktoś nie ma dużo pieniędzy lepiej nie kupować skórek do broni. Nie zaczniemy lepiej przez nie grać, dają nam jedynie ładniejsze bronie i pewnego rodzaju prestiż.